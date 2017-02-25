Паллиативное покрывало: Белорусский детский хоспис приглашает поучаствовать в создании одеяла из сотен вязаных лоскутков

Новости Беларуси. Связать добро своими руками. Белорусский детский хоспис предлагает создать большое покрывало размером почти полторы тысячи квадратных метров из сотен небольших вязаных кусочков. Главная цель акции – рассказать как можно большему количеству людей о том, что такое паллиативная помощь и кто её получатели.

Первые элементы уже прикреплены. Связать частички покрывала спешат родные подопечных хосписа, им помогают волонтеры из разных уголков Беларуси. Собирать огромное одеяло будут на протяжении трех месяцев. Прикрепить свой элемент может любой желающий, таким образом обозначив готовность помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Пилипук, волонтер:

Этот кусочек я попросил связать свою маму. И я вот этот кусочек от своей мамы, от себя лично тоже приложу к общему одеялу.