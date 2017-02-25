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Паллиативное покрывало: Белорусский детский хоспис приглашает поучаствовать в создании одеяла из сотен вязаных лоскутков

25 февраля 2017 16:10
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Новости Беларуси. Связать добро своими руками. Белорусский детский хоспис предлагает создать большое покрывало размером почти полторы тысячи квадратных метров из сотен небольших вязаных кусочков.

Главная цель акции – рассказать как можно большему количеству людей о том, что такое паллиативная помощь и кто её получатели.

Паллиативное покрывало: Белорусский детский хоспис приглашает поучаствовать в создании одеяла из сотен вязаных лоскутков-1

Первые элементы уже прикреплены. Связать частички покрывала спешат родные подопечных хосписа, им помогают волонтеры из разных уголков Беларуси. Собирать огромное одеяло будут на протяжении трех месяцев. Прикрепить свой элемент может любой желающий, таким образом обозначив готовность помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паллиативное покрывало: Белорусский детский хоспис приглашает поучаствовать в создании одеяла из сотен вязаных лоскутков-3

Вячеслав Пилипук, волонтер:
Этот кусочек я попросил связать свою маму. И я вот этот кусочек от своей мамы, от себя лично тоже приложу к общему одеялу.

Всё, что требуется для участия в акции – связать лоскут размером 15 на 15 сантиметров – любого яркого цвета, на нем может быть вышито изображение чего-то важного или логотип хосписа. Презентация паллиативного покрывала пройдет 16 июня. И по размеру оно сможет укрыть всё новое здание детского хосписа. 

# общество # Благотворительная акция # Вячеслав Пилипук

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