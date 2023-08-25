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«Очень ждём вас в Минске!» Азарёнок пригласил Линду Краенкову выступить на концертах в Беларуси

25 августа 2023 21:20
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим последние новости политики, музыку патриотов и то, как можно любить Беларусь за границей. В гостях политолог Евгений Пустовой, музыкант, военный корреспондент Аким Апачев и артист, автор песен, композитор, политолог (Германия) Линда Краенкова.

«Очень ждём вас в Минске!» Азарёнок пригласил Линду Краенкову выступить на концертах в Беларуси-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Подтверждаю слова наших зрителей, очень ждем вас в Минске, в том числе чтобы пригласить в эту студию уже очно. Кстати, сейчас очень красиво за вами в окно светит радуга. Радугу мы тоже отберем у нехороших людей. Это наш нормальный детский символ. Спасибо вам огромное и за ваш оптимизм, и позитив, который вы излучаете к нам сюда, в студию, из далекой Германии. Спасибо вам огромное! Ждем вас!

Линда Краенкова, артист, автор песен, композитор, политолог (Германия):
Вам спасибо, до свидания, надеюсь, что получится выступить этой зимой еще.

«Очень ждём вас в Минске!» Азарёнок пригласил Линду Краенкову выступить на концертах в Беларуси-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
На «Славянском базаре» потом еще. А почему бы эту девушку не пригласить на какой-нибудь концерт ко Дню единства, допустим?

Григорий Азаренок:
Я за, я с удовольствием и пригласил бы, и послушал.

Евгений Пустовой:
И это молодежно, модно.

Григорий Азаренок:
Дорогие товарищи из Министерства культуры, вот мы вам предлагаем, пожалуйста, берите, выходите. У наших редакторов берите контакты и зовите, я думаю, человек и бесплатно выступит, если надо, вместо всяких непонятных персонажей, которые вызывают только раздражение.

Евгений Пустовой:
Модная, трендовая, вообще звезда YouTube, разошлась по TikTok, Instagram, почему бы ее не пригласить?

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# Звезды # общество # Линда Краенкова # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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