Книгу «Так долог путь бойца, ведущий к дому» презентовали в музее истории ВОВ. Издание выпущено в Эстонии в 2022-м

Новости Беларуси. Помним, чтим и сохраняем историю нашей страны. Фонд библиотеки музея истории Великой Отечественной войны пополнился уникальным изданием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборник «Так долог путь бойца, ведущий к дому» наполнен воспоминаниями командира и военнослужащих 8-го Эстонского стрелкового корпуса, который доблестно сражался в годы войны. В его составе были и наши соотечественники. Книга выпущена в 2022 году в Эстонии под авторством местного руководителя военно-исторического объединения.

Андрей Лазурин, автор книги:

Этой книгой мы в том числе хотим напомнить людям на бывшем постсоветском пространстве, просто говорящим и читающим на русском языке, эту историю, рассказать об этих людях. Даже не то что мы, а именно они своими словами. Мы собирали, записывали эти воспоминания непосредственно живых участников, ветеранов Великой Отечественной войны. И вот их воспоминания вошли в эту книгу.

Елена Ставицкая, библиотекарь музея истории Великой Отечественной войны:

Эта книга имеет очень большое значение для нашего музея. Я бы сказала, вообще для нашего народа, потому что наш музей в первую очередь хранит память о великой Победе, великом подвиге. Мы очень рады принять эту книгу в фонд нашей библиотеки.