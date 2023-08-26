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Почти 6,9 млн тонн зерна и рапса собрали белорусские аграрии. Жатва приближается к финишу

26 августа 2023 07:33
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за темпами жатвы. Вопрос является стратегическим для Беларуси. Аграрии это понимают и ведут работу качественно, слаженно и быстро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 6,9 млн тонн зерна и рапса собрали белорусские аграрии. Жатва приближается к финишу-1

Уборочная кампания приближается к финишу. Хлеборобы обрабатывают последние гектары с зерновыми колосовыми и зернобобовыми культурами. Вес республиканского каравая с учетом рапса на утро 26 августа составил 6,865 миллиона тонн. Осталось обмолотить 6 % полей с зерновыми и 10 % – с рапсом. Аграрии вкладывают в уборочную все силы.

В Брестской области завершили жатву, приближаются к этому Минский и Гродненский регионы. Лен убран по всей стране. Льнотресты собрано около 44 тысяч тонн. Особое внимание уделяют заготовке кормов. На силос убирают кукурузу: зеленой массы собрано почти 650 тысяч тонн.

Почти 6,9 млн тонн зерна и рапса собрали белорусские аграрии. Жатва приближается к финишу-4

Параллельно с уборкой идет обработка почвы и сев озимых культур. Это уже основа урожая будущего года. Хозяйства страны приступили к уборке картофеля. Урожайность составляет 354 центнера с гектара.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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