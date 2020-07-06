Прямой эфир

«Паўлінка на Купалле». Каким будет первый музейно-театральный онлайн-фестиваль Купаловского

06 июля 2020 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый музейно-театральный онлайн-фестиваль «Паўлінка на Купалле» 6 июля запускает Национальный академический театр имени Янки Купалы совместно с музеем классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца нынешней недели на специально созданной площадке в интернете, официальном сайте и YouTube-канале театра ждут зрителей со всего мира.

«Паўлінка на Купалле». Каким будет первый музейно-театральный онлайн-фестиваль Купаловского-1

Символом фестиваля станет легендарная Павлинка. Через все его тематические блоки пройдет образ главной героини пьесы-долгожителя с участием артисток Зои Белохвостик, Юлии Шпилевской, Екатерины Олейниковой и Марты Голубевой. Вместе с ними можно будет наблюдать за экскурсией по театру, послушать выступление оркестра, виртуально посетить музей Янки Купалы в Вязынке и в Минске, научиться плести венки и даже станцевать лявониху.

«Паўлінка на Купалле». Каким будет первый музейно-театральный онлайн-фестиваль Купаловского-4

Фестиваль приурочен ко дню рождения белорусского песняра, который совпадает с праздником Купалье.

# Купаловский театр # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В комплексе «Минск Мир» стартовали продажи в домах «Копенгаген», «Санкт-Петербург» и «Флоренция». Какие акции сейчас действуют?
05 июля 2020 19:57

В комплексе «Минск Мир» стартовали продажи в домах «Копенгаген», «Санкт-Петербург» и «Флоренция». Какие акции сейчас действуют?

Что общего у мемориала солдату подо Ржевом и работы 18-летнего белоруса? Рассказываем, как журавль стал символом павших воинов
05 июля 2020 19:43

Что общего у мемориала солдату подо Ржевом и работы 18-летнего белоруса? Рассказываем, как журавль стал символом павших воинов

«Имел большие неприятности со стороны партийных органов». Как Василий Ревяко побелил забор церкви, будучи в парткоме
05 июля 2020 18:16

«Имел большие неприятности со стороны партийных органов». Как Василий Ревяко побелил забор церкви, будучи в парткоме