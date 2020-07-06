«Паўлінка на Купалле». Каким будет первый музейно-театральный онлайн-фестиваль Купаловского

До конца нынешней недели на специально созданной площадке в интернете, официальном сайте и YouTube-канале театра ждут зрителей со всего мира.

Новости Беларуси. Первый музейно-театральный онлайн-фестиваль «Паўлінка на Купалле» 6 июля запускает Национальный академический театр имени Янки Купалы совместно с музеем классика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символом фестиваля станет легендарная Павлинка. Через все его тематические блоки пройдет образ главной героини пьесы-долгожителя с участием артисток Зои Белохвостик, Юлии Шпилевской, Екатерины Олейниковой и Марты Голубевой. Вместе с ними можно будет наблюдать за экскурсией по театру, послушать выступление оркестра, виртуально посетить музей Янки Купалы в Вязынке и в Минске, научиться плести венки и даже станцевать лявониху.