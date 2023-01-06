Пахлава, чаи и украшения из камней. Где в Минске купить товары с восточным колоритом?

Новости Беларуси. В Минске продолжает работу выставка-ярмарка «Калядны кiрмаш». Почти 40 торговых точек развернулись на площадке Дворца искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с самого входа покупателей встречает аппетитный запах восточных сладостей. Халва, чурчхела, кунжутная паста, пахлава. К вкусностям предлагают порядка 30 видов чая. В покупательском топе – молочный улун.

Здесь же прилавок с орехами и сухофруктами: финики, курага, чернослив, инжир. Глаза разбегаются в буквальном смысле. Фермеры из Гродненской и Витебской областей предлагают покупателям купить, а прежде попробовать на вкус мед и другие продукты пчеловодства. Но не только продовольствие на прилавках ярмарки.

Рима Захаренко, продавец:

Мы представляем индийскую продукцию. Товары из Индии и Турции. У нас очень хорошие чаи, Цейлон, Индия, выращен, расфасован именно в этих странах. Большой ассортимент специй. Аюрведа, Индия. Все для здоровья: крема, мази, зубные пасты. Хорошая бижутерия, камни натуральные, а также постельные покрывала.