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Пахлава, чаи и украшения из камней. Где в Минске купить товары с восточным колоритом?

06 января 2023 15:46
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Новости Беларуси. В Минске продолжает работу выставка-ярмарка «Калядны кiрмаш». Почти 40 торговых точек развернулись на площадке Дворца искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пахлава, чаи и украшения из камней. Где в Минске купить товары с восточным колоритом?-1

Уже с самого входа покупателей встречает аппетитный запах восточных сладостей. Халва, чурчхела, кунжутная паста, пахлава. К вкусностям предлагают порядка 30 видов чая. В покупательском топе – молочный улун.

Пахлава, чаи и украшения из камней. Где в Минске купить товары с восточным колоритом?-4

Здесь же прилавок с орехами и сухофруктами: финики, курага, чернослив, инжир. Глаза разбегаются в буквальном смысле. Фермеры из Гродненской и Витебской областей предлагают покупателям купить, а прежде попробовать на вкус мед и другие продукты пчеловодства. Но не только продовольствие на прилавках ярмарки.

Пахлава, чаи и украшения из камней. Где в Минске купить товары с восточным колоритом?-7

Рима Захаренко, продавец:
Мы представляем индийскую продукцию. Товары из Индии и Турции. У нас очень хорошие чаи, Цейлон, Индия, выращен, расфасован именно в этих странах. Большой ассортимент специй. Аюрведа, Индия. Все для здоровья: крема, мази, зубные пасты. Хорошая бижутерия, камни натуральные, а также постельные покрывала.

Пахлава, чаи и украшения из камней. Где в Минске купить товары с восточным колоритом?-10

К крещенским морозам здесь же можно утеплиться: шубы, дубленки из норки, мутона и нутрии. В продаже и аксессуары из меха. Кроме этого, покупатели найдут головные уборы, обувь, детскую одежду, а также ортопедические и анатомические подушки. Выставка-ярмарка продолжит работу до 11 января.

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# Реклама # общество # Рима Захаренко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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