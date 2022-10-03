8 ДТП произошло в Минской области с 30 сентября по 2 октября, задержано 36 нетрезвых водителей

Новости Беларуси. С пятницы по воскресенье, с 30 сентября по 2 октября, в Минской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

1 октября около 12 часов дня в Солигорске местный житель, управляя автомобилем Renault, при выезде с дворовой территории наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован.

В этот же день уже в вечернее время в деревне Касиловичи Дзержинского района минчанин за рулем Mazda, двигаясь в направлении деревни Старая Рудица, наехал на пешехода, он получил травмы. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

Еще одно ДТП совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения.