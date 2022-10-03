8 ДТП произошло в Минской области с 30 сентября по 2 октября, задержано 36 нетрезвых водителей

Новости Беларуси. С пятницы по воскресенье, с 30 сентября по 2 октября, в Минской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С пятницы по воскресенье, с 30 сентября по 2 октября, в Минской области зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
1 октября около 12 часов дня в Солигорске местный житель, управляя автомобилем Renault, при выезде с дворовой территории наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован.
В этот же день уже в вечернее время в деревне Касиловичи Дзержинского района минчанин за рулем Mazda, двигаясь в направлении деревни Старая Рудица, наехал на пешехода, он получил травмы. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
Еще одно ДТП совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения.
Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
2 октября ориентировочно около 20 часов 35-летний житель Минска, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигаясь в направлении Минска, на 13-м километре автодороги Р23 Минск-Микашевичи, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем. В результате ДТП 31-летний и 52-летний пассажиры получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу. Установлено, что водитель автомобиля Hyundai Accent управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Водителю грозит лишение водительских прав сроком на пять лет и штраф в 200 базовых величин.
Всего с 30 сентября по 2 октября задержано 36 нетрезвых водителей. Пресечено 98 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими на это права.