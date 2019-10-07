«Падаешь, цепляешься в темноте». После ремонта труб один из дворов Гродно выглядит, как после бомбёжки

Новости Беларуси. В Гродно уже «оценили» работу местных коммунальных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для жителей четырёх домов по проспекту Клецкова выход в собственный двор превратился в испытание. После ремонта теплотрассы придомовая территория, мягко сказать, не лучшее место для прогулок.

Дело в том, что коммунальники трубы поменяли еще полгода назад, а вот убрать рабочее место забыли. Местные жители не хотели выносить сор из двора до последнего, но в итоге позвонили на горячую линию телеканала СТВ и обратились за помощью. Галина Буро оценила уровень загрязнения.

Двор, как после бомбёжки, говорят местные жители, и с опаской следят за прогнозом погоды. Ведь даже маленький дождь становится здесь большой проблемой.

Территория превращается в грязное месиво, дополняют картину строительные арт-объекты: трубы, куски арматуры, поломанный бордюр и груды выбитого асфальта – кто это будет убирать?

Виктор Каспарчук, житель Гродно:

Все асфальтные тротуары разрушены, чтобы перейти, надо перепрыгивать там. Деревья тоже самое – взяли просто срубили и валяются. Мачта опоры осветительной просто на углу лежит, и никому до неё дела нет.

Вера Мартишик, жительница Гродно:

К мусоркам не подойти, бордюры все разрушены, падаешь, цепляешься в темноте.

Разруха и мусор мозолит глаза гродненцам ещё с апреля, а малыши уже полгода не могут нормально поиграть на детской площадке – она ведь как из фильма-катастрофы. Перепахала строительная техника даже часть двора детского сада.

Галина Буро, корреспондент:

Особенно беспокоит местных жителей территория возле детского сада с полным списком атрибутов совсем недетского досуга. Например, открытые люки. Да, надо сказать, строители оградили их забором. Но разве он способен кого-то остановить.

По паспорту объекта – завершить работы, как утверждают жители, обещали в июне, потом дату окончания ремонта убрали. А вскоре исчез и сам паспорт объекта.

Янина Габец, председатель ЖСПК дома №14:

Строительную технику убрали на той неделе полностью. Ну и народ волнуется, что может уже ничего больше и делать-то не будут.

С коллективным письмом жильцы обратились в коммунальную службу. Ответ получили – благоустройство двора сделают до 28 октября. Правда, пока на эти работы не нашлось подрядчика.

Вячеслав Наливайко, заместитель директора УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

Были проведены торги по закупке подрядной организации для благоустройства, но они не состоялись, проводились 1 октября, никто не участвовал в данной процедуре. Повторно торги будем проводить 9 октября. Галина Буро:

То, есть, по сути, останется меньше 20 дней, вы думаете за это время они успеют здесь сделать полное благоустройство, учитывая, что объём работ очень большой. Вячеслав Наливайко:

Я думаю, успеют.