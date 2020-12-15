Пациент Могилёвской областной больницы: боялся, что в связи с коронавирусом не смогу сделать операцию

Новости Беларуси. Областная больница – это универсальное РНПЦ областного масштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встать на ноги помогают не только с коронавирусом. На днях Сергею Музданову эндопротезировали сустав.

Сергей Музданов, пациент Могилевской областной клинической больницы:

Полгода назад обратился к травматологу. Травматолог посоветовал сделать операцию. Я согласился, но боялся, что в связи с коронавирусом не смогу сделать. Но уже боли такие были, что надо было делать.