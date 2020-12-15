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Пациент Могилёвской областной больницы: боялся, что в связи с коронавирусом не смогу сделать операцию

15 декабря 2020 19:52
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Новости Беларуси. Областная больница – это универсальное РНПЦ областного масштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встать на ноги помогают не только с коронавирусом. На днях Сергею Музданову эндопротезировали сустав.

Пациент Могилёвской областной больницы: боялся, что в связи с коронавирусом не смогу сделать операцию-1

Сергей Музданов, пациент Могилевской областной клинической больницы:
Полгода назад обратился к травматологу. Травматолог посоветовал сделать операцию. Я согласился, но боялся, что в связи с коронавирусом не смогу сделать. Но уже боли такие были, что надо было делать.

Пациент Могилёвской областной больницы: боялся, что в связи с коронавирусом не смогу сделать операцию-4

Слава богу, что в отделении планово делают операции, меня взяли на операцию. Все прошло хорошо, спасибо врачам за квалифицированно оказанную помощь.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Сергей Музданов # Фотофакт

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