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О любви народа к Зеленскому и отношениях между Беларусью и Украиной. Интервью с экс-спикером Верховной рады

10 октября 2021 16:31
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Новости Беларуси. На неделе в Минск прибыла делегация украинских политиков. Это бывшие депутаты парламента и экс-министр внутренних дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще буквально несколько лет назад такой визит прошел бы в рамках протокола. Но сейчас это настоящие событие.  

Ольга Коршун, СТВ:
Ведь официальные двусторонние отношения поставлены на паузу, а нынешнее руководство нашего южного соседа во главе с президентом Зеленским смотрит на мир глазами Запада и, к сожалению, бревно у себя не замечает, а вот соринку найти хочется у нас. Но зрение резко упало не у всех украинцев. Так вот, те, кто приехал в Беларусь, верят только своим глазам.  

О любви народа к Зеленскому и отношениях между Беларусью и Украиной. Интервью с экс-спикером Верховной рады-1

Украинские политики оценили реальную обстановку в Беларуси, выехали в регионы, побывали на разных предприятиях и увидели, как живут наши люди. А значит, домой повезут правдивую информацию о Беларуси, ведь у нашего соседа явный недостаток таких новостей. Подробнее своими впечатлениями и мнением о том, как будут развиваться отношения между Беларусью и Украиной, с нашим корреспондентом поделился бывший спикер Верховной рады, политик и общественный деятель Украины Александр Мороз.  

Юлия Стриго, корреспондент:  
Много ли сегодня в Украине политиков и просто граждан, которые придерживаются и поддерживают стратегию Владимира Зеленского, направленную в нашу сторону?  

«Владимира Зеленского у нас все любят»  

О любви народа к Зеленскому и отношениях между Беларусью и Украиной. Интервью с экс-спикером Верховной рады-4

Александр Мороз, экс-спикер Верховной рады, общественный деятель Украины:  
Владимира Зеленского у нас все любят и отдали за него 73 % голосов. Хотя надо сказать, что при руководстве Порошенко любой бы выходил так и имел бы такой процент, потому что это было антипорошенковское голосование. Что-то говорить о нынешнем руководстве я не могу, каким-то образом дискриминируя его. Но проблема, которая у нас существует уже давно, связана и с этим властным режимом, и с предыдущими – это внешнее управление. Надо избавиться от него, и мы посмотрим, и Зеленский был бы другим.  

Юлия Стриго:  
Вы не считаете, что эта любовь к Владимиру Зеленскому может пошатнуться, если говорить о скандале об офшорах?  

Я сторонник того, что наличие счета в офшоре должно быть криминальным преступлением  

О любви народа к Зеленскому и отношениях между Беларусью и Украиной. Интервью с экс-спикером Верховной рады-7

Александр Мороз:  
У нас более 300 человек имеют своим счета в офшорах. Я, например, сторонник того, что наличие счета в офшоре должно быть криминальным преступлением и за это надо наказывать. Тогда была бы другая ситуация в стране. Сколько там навеяно фейков, сколько истины, я сказать не могу – я следствие так и не проводил. Но то, что есть много проблем в Украине, которые связаны с коррупцией и так далее, это же не только мы говорим. Не только те, кто объективно отстаивает интересы Украины, но и зарубежные партнеры говорят о том, что наведите порядок у себя, в конце концов. Я знаю, как можно навести порядок, вносил предложения и президенту. К сожалению, они иногда не доходят или часто.  

Юлия Стриго:  
Как думаете, как в дальнейшем будут выстраиваться отношения между Беларусью и Украиной?  

У нас нет других перспектив, кроме как очень добрососедских отношений  

О любви народа к Зеленскому и отношениях между Беларусью и Украиной. Интервью с экс-спикером Верховной рады-10

Александр Мороз:  
Объективно у нас нет других перспектив, кроме как очень добрососедских и добрых отношений между Украиной и Беларусью. Это объективность. Это даже руководители не смогут разрушить.  

# Интервью # общество # Александр Мороз # Владимир Зеленский # Юлия Стриго # Ольга Коршун # Фотофакт

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