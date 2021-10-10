О любви народа к Зеленскому и отношениях между Беларусью и Украиной. Интервью с экс-спикером Верховной рады

Новости Беларуси. На неделе в Минск прибыла делегация украинских политиков. Это бывшие депутаты парламента и экс-министр внутренних дел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще буквально несколько лет назад такой визит прошел бы в рамках протокола. Но сейчас это настоящие событие. Ольга Коршун, СТВ:

Ведь официальные двусторонние отношения поставлены на паузу, а нынешнее руководство нашего южного соседа во главе с президентом Зеленским смотрит на мир глазами Запада и, к сожалению, бревно у себя не замечает, а вот соринку найти хочется у нас. Но зрение резко упало не у всех украинцев. Так вот, те, кто приехал в Беларусь, верят только своим глазам.

Украинские политики оценили реальную обстановку в Беларуси, выехали в регионы, побывали на разных предприятиях и увидели, как живут наши люди. А значит, домой повезут правдивую информацию о Беларуси, ведь у нашего соседа явный недостаток таких новостей. Подробнее своими впечатлениями и мнением о том, как будут развиваться отношения между Беларусью и Украиной, с нашим корреспондентом поделился бывший спикер Верховной рады, политик и общественный деятель Украины Александр Мороз. Юлия Стриго, корреспондент:

Много ли сегодня в Украине политиков и просто граждан, которые придерживаются и поддерживают стратегию Владимира Зеленского, направленную в нашу сторону? «Владимира Зеленского у нас все любят»

Александр Мороз, экс-спикер Верховной рады, общественный деятель Украины:

Владимира Зеленского у нас все любят и отдали за него 73 % голосов. Хотя надо сказать, что при руководстве Порошенко любой бы выходил так и имел бы такой процент, потому что это было антипорошенковское голосование. Что-то говорить о нынешнем руководстве я не могу, каким-то образом дискриминируя его. Но проблема, которая у нас существует уже давно, связана и с этим властным режимом, и с предыдущими – это внешнее управление. Надо избавиться от него, и мы посмотрим, и Зеленский был бы другим. Юлия Стриго:

Вы не считаете, что эта любовь к Владимиру Зеленскому может пошатнуться, если говорить о скандале об офшорах? Я сторонник того, что наличие счета в офшоре должно быть криминальным преступлением

Александр Мороз:

У нас более 300 человек имеют своим счета в офшорах. Я, например, сторонник того, что наличие счета в офшоре должно быть криминальным преступлением и за это надо наказывать. Тогда была бы другая ситуация в стране. Сколько там навеяно фейков, сколько истины, я сказать не могу – я следствие так и не проводил. Но то, что есть много проблем в Украине, которые связаны с коррупцией и так далее, это же не только мы говорим. Не только те, кто объективно отстаивает интересы Украины, но и зарубежные партнеры говорят о том, что наведите порядок у себя, в конце концов. Я знаю, как можно навести порядок, вносил предложения и президенту. К сожалению, они иногда не доходят или часто. Юлия Стриго:

Как думаете, как в дальнейшем будут выстраиваться отношения между Беларусью и Украиной? У нас нет других перспектив, кроме как очень добрососедских отношений