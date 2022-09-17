Прямой эфир

Военнослужащие и гимназисты стали участниками автопробега до Кургана Славы

17 сентября 2022 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К символу бессмертного подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, который находится под Минском, накануне держали путь участники автопробега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие и гимназисты стали участниками автопробега до Кургана Славы-1

Военнослужащие второй инженерной бригады вместе со своими семьями захватили в дорогу друзей. Не только солдаты и офицеры подразделения, но также гимназисты были в салонах автомобилей, украшенных государственными флагами Беларуси.

Военнослужащие и гимназисты стали участниками автопробега до Кургана Славы-4

Василий Ананько, директор гимназии № 75 имени П.В. Масленикова:
И девчонки, и мальчишки, а точнее юноши и девушки, учащиеся 10-11 классов, конечно, счастливы от того, что они сегодня рядом с сильными красивыми защитниками, настоящими защитниками нашей Родины. Я думаю, что в их истории, в истории их жизни это событие останется навсегда.

Военнослужащие и гимназисты стали участниками автопробега до Кургана Славы-7

Дмитрий Михеев, начальник отделения идеологической работы 2-й инженерной бригады:
О всех исторических моментах надо говорить. Мы не можем этого забывать. Единство народа с 1939 года по сегодня остается актуальным. Сила народа тогда, когда он един, когда сплочен.

Военнослужащие и гимназисты стали участниками автопробега до Кургана Славы-10

К Кургану Славы участники автопробега возложили цветы и тепло пообщались. Ведь главный девиз этого дня – единство.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Вооружение не суперсовременное, но достойное. В Лиде открыли выставку военной техники
17 сентября 2022 09:09

Вооружение не суперсовременное, но достойное. В Лиде открыли выставку военной техники

Что способствует сплочению народа и какие главные приоритеты у белорусов? Результаты соцопроса
17 сентября 2022 08:53

Что способствует сплочению народа и какие главные приоритеты у белорусов? Результаты соцопроса

У стелы «Минск – город-герой» стартует велопробег ко Дню народного единства
17 сентября 2022 08:37

У стелы «Минск – город-герой» стартует велопробег ко Дню народного единства