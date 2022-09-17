17 сентября исполняется 110 лет со дня рождения белорусского писателя Максима Танка

Новости Беларуси. Одному из самых известных современному поколению читателей автору белорусской советской литературы Максиму Танку 17 сентября исполнилось бы 110 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боец и романтик, человек величайшего дара и скромности, народный поэт родился у берегов Нарочи.
В озерном крае чтят память славного земляка. Из его стихов можно узнать о том, как жилось белорусскому народу при режиме Пилсудского. Несмотря на все запреты и слежку, он работал инструктором ЦК комсомола Западной Беларуси. Был не единожды арестован. В Виленской тюрьме провел в общей сложности три года. В 1939-м поэт дождался наконец того, к чему так стремился, ради чего не жалел сил и молодости: Западная Беларусь наконец-то вернулась домой. С польским игом было покончено. Случилось это именно в день рождения поэта – это стало символичным и самым желанным подарком тому, кто не щадил себя ради великой цели.