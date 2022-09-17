17 сентября исполняется 110 лет со дня рождения белорусского писателя Максима Танка

В озерном крае чтят память славного земляка. Из его стихов можно узнать о том, как жилось белорусскому народу при режиме Пилсудского. Несмотря на все запреты и слежку, он работал инструктором ЦК комсомола Западной Беларуси. Был не единожды арестован. В Виленской тюрьме провел в общей сложности три года. В 1939-м поэт дождался наконец того, к чему так стремился, ради чего не жалел сил и молодости: Западная Беларусь наконец-то вернулась домой. С польским игом было покончено. Случилось это именно в день рождения поэта – это стало символичным и самым желанным подарком тому, кто не щадил себя ради великой цели.