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17 сентября исполняется 110 лет со дня рождения белорусского писателя Максима Танка

17 сентября 2022 09:38
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Новости Беларуси. Одному из самых известных современному поколению читателей автору белорусской советской литературы Максиму Танку 17 сентября исполнилось бы 110 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боец и романтик, человек величайшего дара и скромности, народный поэт родился у берегов Нарочи.

17 сентября исполняется 110 лет со дня рождения белорусского писателя Максима Танка-1

В озерном крае чтят память славного земляка. Из его стихов можно узнать о том, как жилось белорусскому народу при режиме Пилсудского. Несмотря на все запреты и слежку, он работал инструктором ЦК комсомола Западной Беларуси. Был не единожды арестован. В Виленской тюрьме провел в общей сложности три года. В 1939-м поэт дождался наконец того, к чему так стремился, ради чего не жалел сил и молодости: Западная Беларусь наконец-то вернулась домой. С польским игом было покончено. Случилось это именно в день рождения поэта – это стало символичным и самым желанным подарком тому, кто не щадил себя ради великой цели.

# Белорусские писатели # общество # Максим Танк # Юзеф Пилсудский # Фотофакт

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