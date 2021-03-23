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«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?

23 марта 2021 12:34
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Новости Беларуси. Очередное разгромное расследование о тех, кто оказался не на своем месте в сложной для страны время. На «Беларусь-1» расскажут всю правду о BYPOL, беглых силовиках, информационной борьбе и попытке радикализировать протест.

Итак, не пропустите – в среду, 24 марта, в 20.00 на телеканале «Беларусь-1».  

Они служили.  

– Что вы такого сделали?  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-1

Предал систему.  

Или фабриковали дела?  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-4

Она действительно боялась, у нее были слезы.  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-7

Буквально сразу начал говорить, что он сядет.  

Кому присягнули на верность?  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-10

Во время посещения Украины завербовали.  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-13

Положил жетон, пропуск, удостоверение и сказал: «Александр Владимирович, я принял решение: я ухожу из органов внутренних дел».  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-16

Есть утечка из святая святых организаций.  

Что нужно экс-силовикам?  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-19

Хочется эти рамки уже переступить и радикализировать наш протест.  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-22

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:  
Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать? Ищите иуд среди себя и себе подобных.  

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?-25

Что такое BYPOL – большой хайп или история масштабного лицемерия? Расследование Агентства теленовостей.  

# Акции протеста # общество # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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