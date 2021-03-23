«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?

Новости Беларуси. Очередное разгромное расследование о тех, кто оказался не на своем месте в сложной для страны время. На «Беларусь-1» расскажут всю правду о BYPOL, беглых силовиках, информационной борьбе и попытке радикализировать протест. Итак, не пропустите – в среду, 24 марта, в 20.00 на телеканале «Беларусь-1». Они служили. – Что вы такого сделали?

– Предал систему. Или фабриковали дела?

– Она действительно боялась, у нее были слезы.

– Буквально сразу начал говорить, что он сядет. Кому присягнули на верность?

– Во время посещения Украины завербовали.

– Положил жетон, пропуск, удостоверение и сказал: «Александр Владимирович, я принял решение: я ухожу из органов внутренних дел».

– Есть утечка из святая святых организаций. Что нужно экс-силовикам?

– Хочется эти рамки уже переступить и радикализировать наш протест.

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:

Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать? Ищите иуд среди себя и себе подобных.