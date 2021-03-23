Надежда Лазаревич: «Предприятие каждый месяц на 5 миллионов долларов отгружает технику по 100% предоплате!»
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, как в Беларуси развиваются крупные предприятия.
Вадим Щеглов, ведущий:
Я знаю, что периодически на государственный сектор промышленности были целые атаки: «Они погибают, они дотационные».
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
До сих пор пишут это. И про наш завод пишут, что «Бобруйскагромаш» уже скоро закроется и так далее. Я удивляюсь. Говорю: посмотрите объемы, показатели, когда предприятие каждый месяц на пять миллионов долларов США отгружает технику по 100 % предоплате, сформированы заказы на большой период времени. Еще раз повторяю, что это не догма, что мы достигли пика. Развиваться еще и развиваться этому предприятию. И есть возможности развиваться, но атаки есть. Для чего? Чтобы подорвать авторитет руководителя, чтобы люди начали сомневаться, стоит ли выйти на работу, может, все-таки идти и бастовать. Они только и умеют, что писать и будоражить в Telegram-каналах. Пришел бы кто-нибудь один, стал бы на завод и поработал бы у станка. Или вместе со мной пошел бы на совещание и людям в глаза сказал все, что он думает. Где-то на диване писать каждый горазд. Я, например, читаю это все, конечно, какие-то вещи меня будоражат и возмущают, но люди мудрые. Они читают, они делают правильные выводы и отметают это.
Вадим Щеглов:
Когда я беседовал со студентами, некоторая часть хочет стать айтишниками, рабочими никто не хочет. Знаете, чего хочет вторая часть? Предположить можете?
Надежда Лазаревич:
Не знаю.
Вадим Щеглов:
Свой бизнес.
Надежда Лазаревич:
Хорошо, свой бизнес. Это отлично.
Вадим Щеглов:
Как вы считаете, что вы можете посоветовать молодому человеку, который решил открыть свой бизнес? Риск оправдан?
Надежда Лазаревич:
Во многих случаях – да. У меня муж занимается своим бизнесом. Сам, один, продает продукты питания, которые произведены в Узбекистане. Сам же бухгалтер, сам же грузчик, сам же директор и так далее. Он захотел, он это делает. Конечно, это риск, тяжело, но ему это нравится. Есть много достойных предприятий малого бизнеса, с которыми мы работаем как крупное предприятие в хорошей кооперации. Если ты хочешь, ты имеешь у себя возможность и компетенцию, что немаловажно. Просто так сказать, я хочу быть кем-то там – нет. Нужно иметь практику работы, нужно иметь понимание, чем ты хочешь заниматься. Если у тебя это есть и есть предпринимательская жилка, то можно идти в частный бизнес и его развивать. В Беларуси для этого очень многое есть. И в законодательстве у нас есть возможность развиваться, очень много дотаций, преференций.
«Я жесткий руководитель». Она возглавила промышленный холдинг и считает, что только «человек – творец своей судьбы» – подробнее здесь.