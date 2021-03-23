Надежда Лазаревич: «Предприятие каждый месяц на 5 миллионов долларов отгружает технику по 100% предоплате!»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, как в Беларуси развиваются крупные предприятия. Вадим Щеглов, ведущий:

Я знаю, что периодически на государственный сектор промышленности были целые атаки: «Они погибают, они дотационные».

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

До сих пор пишут это. И про наш завод пишут, что «Бобруйскагромаш» уже скоро закроется и так далее. Я удивляюсь. Говорю: посмотрите объемы, показатели, когда предприятие каждый месяц на пять миллионов долларов США отгружает технику по 100 % предоплате, сформированы заказы на большой период времени. Еще раз повторяю, что это не догма, что мы достигли пика. Развиваться еще и развиваться этому предприятию. И есть возможности развиваться, но атаки есть. Для чего? Чтобы подорвать авторитет руководителя, чтобы люди начали сомневаться, стоит ли выйти на работу, может, все-таки идти и бастовать. Они только и умеют, что писать и будоражить в Telegram-каналах. Пришел бы кто-нибудь один, стал бы на завод и поработал бы у станка. Или вместе со мной пошел бы на совещание и людям в глаза сказал все, что он думает. Где-то на диване писать каждый горазд. Я, например, читаю это все, конечно, какие-то вещи меня будоражат и возмущают, но люди мудрые. Они читают, они делают правильные выводы и отметают это.

Вадим Щеглов:

Когда я беседовал со студентами, некоторая часть хочет стать айтишниками, рабочими никто не хочет. Знаете, чего хочет вторая часть? Предположить можете? Надежда Лазаревич:

Не знаю. Вадим Щеглов:

Свой бизнес. Надежда Лазаревич:

Хорошо, свой бизнес. Это отлично. Вадим Щеглов:

Как вы считаете, что вы можете посоветовать молодому человеку, который решил открыть свой бизнес? Риск оправдан?