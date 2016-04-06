Одна квартира – два кота: какие еще условия вводит законопроект «Об обращении с животными»

Новости Беларуси. Каким быть будущему закону «Об обращении с животными» сейчас обсуждается в обществе. После 20 апреля – все предложения будут переданы в Палату представителей. В документе немало нюансов. Например, лимит на домашних любимцев – по принципу «одна квартира – два кота» или запрет на собачий лай после 23.00.

Жизнерадостный пес. И едва ли по его глазам сходу прочтешь непростую историю. А ведь еще два месяца назад Балу мог только лежать. Собаку до полусмерти избил самый родной человек – ее хозяин. Мол, не слушалась, гоняла уток. Животное чудом спасла соседка: сердобольная женщина выкрала собаку и передала в благотворительную организацию.

Елена Добринская, волонтер Могилевского общества «Доброе сердце»:

Операцию делали несколько ветеринаров. Там ювелирная работа. Деньги на операцию собирали всем миром. Безусловно, надо ужесточать, вводить уголовную ответственность. Потому что люди, которые жестоко обращаются с животными, они жестоко обращаются и с людьми.

Ответственность, правда, не уголовная, но бьющая по карману, за невыносимую жесткость предусмотрена и в законопроекте об обращении с животными.

Юрий Дорогокупец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если человек допустил жестокое отношение с животным, не повлекшее его увечья или, не дай бог, смерть, то его могут привлечь к административному штрафу от 10 до 30 базовых величин. Если случилось так, что собака погибла, то от 30 до 50.

В проекте документа много пунктов. Впрочем, некоторые вызывают, мягко говоря, удивление. Взять, к примеру, лимит на домашних любимцев. В квартире их должно быть не более двух.

Четверо своих, двое – на передержке. В ограничительные рамки «два в квартире» она не впишется, даже если откинуть волонтерскую работу. Хотя без нее неизвестно, как бы сложилась судьба этих усатых-полосатых.

Ольга Пригожик, волонтер:

Содержать в квартире тех же 10 харьков некастрированных гораздо хуже для окружающих, чем 6 стерилизованных, кастрированных животных. Опять многое зависит от человека: в каких он живет условиях и в каких условиях живут животные. К любому волонтеру зайти, у которого 10 животных, - никогда не догадаешься, что их 10. Никакого дискомфорта окружающим они не доставляют.

Следующий, но не менее интересный пункт касается уже собак. Для них планируют ввести время тишины. Лай с 11 вечера до 7 утра – вне закона.

Минчане:

Как собаке запретить лаять? Если она будет гавкать, значит, она просится в туалет или еще что-то. Это то же самое, что вам запретить разговаривать в это время. Собака общается с вами так.

Моя собака вообще почти не лает. У меня таких проблем нет. Но это глупости все.

Сказать легко, но как объяснить животному, что разговорчики в неположенное пора отставить?

Евгений Валерьевич с собакой на «ты». Кинолог с тридцатилетним стажем уверен: вопрос лая по ночам вовсе не к собаке, а к ее хозяину.

Евгений Кобец, кинолог:

Есть собаки-молчуны, которые все время молчат, а есть говорливые, которые будут говорить, лаять на какую-то провокацию: на шум, сосед поздно вернулся, еще что-то…

А это уже Витебск. Единственный в Беларуси приют для безнадзорных животных переживает не лучшие времена. На 200 подопечных – всего 4 рабочих. Проект закона «Об обращении с животными» здесь обсуждают особо горячо.

Наталья Зубова, начальник приюта для безнадзорных животных:

Ведь это тоже мировая практика. Кроме как стерилизацией вы никак не сократите их количество. А на это надо ввести хотя бы временный мораторий, запрещающий разведение непородистых животных.

Предательство, жестокость и безразличие. Сможет ли закон решить эти проблемы? А пока все нюансы оговариваются, у Балу идет реабилитационный период. Затем ему найдут «нового человека». Волонтер Анна обещает – кастинг будет серьезным, ведь, если залечить раны могут лекарства, то вылечить душу – только любовь и забота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.