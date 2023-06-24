Отёк Квинке. Как правильно оказать первую помощь?

Лето – приятная, но в то же время опасная пора года. Поскольку все вокруг цветет и насекомые активно занимаются растениями, нужно быть особо аккуратным тем, кто склонен к аллергическим реакциям. А некоторые могут обернуться для человека очень плохо.

Наталья Шпигун, ассистент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии БелМАПО:

«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Это слова великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Почему мы их сейчас вспомнили, потому что начался сезон лета, отдыха, выездов в леса, поля, на дачные участки. Конечно же, иногда бывают аллергические реакции, которые связаны с укусом.

Отек Квинке, или ангионевротический отек – это заболевание аллергической этиологии, которое проявляется выраженным отеком слизистых оболочек и подкожной жировой клетчатки. И чаще всего он появляется в области лица, шеи, губ, рук, в редких случаях могут быть отеки внутренних органов. Аллергенами могут быть пищевые продукты, например, цитрусовые или рыбные, шоколад или ягоды, также лекарственные и некоторые косметические препараты, цветочная пыльца и укусы насекомых.