Отёк Квинке. Как правильно оказать первую помощь?

Лето – приятная, но в то же время опасная пора года. Поскольку все вокруг цветет и насекомые активно занимаются растениями, нужно быть особо аккуратным тем, кто склонен к аллергическим реакциям. А некоторые могут обернуться для человека очень плохо.
Лето – приятная, но в то же время опасная пора года. Поскольку все вокруг цветет и насекомые активно занимаются растениями, нужно быть особо аккуратным тем, кто склонен к аллергическим реакциям. А некоторые могут обернуться для человека очень плохо.
Наталья Шпигун, ассистент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии БелМАПО:
«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Это слова великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Почему мы их сейчас вспомнили, потому что начался сезон лета, отдыха, выездов в леса, поля, на дачные участки. Конечно же, иногда бывают аллергические реакции, которые связаны с укусом.
Отек Квинке, или ангионевротический отек – это заболевание аллергической этиологии, которое проявляется выраженным отеком слизистых оболочек и подкожной жировой клетчатки. И чаще всего он появляется в области лица, шеи, губ, рук, в редких случаях могут быть отеки внутренних органов. Аллергенами могут быть пищевые продукты, например, цитрусовые или рыбные, шоколад или ягоды, также лекарственные и некоторые косметические препараты, цветочная пыльца и укусы насекомых.
Наталья Шпигун:
Чаще отек ангионевротический возникает у детей и женщин, как ни странно. Отек Квинке бывает как аллергическим, так и псевдоаллергическим. Аллергический отек Квинке пявляется при контакте с аллергеном, для развития аллергической реакции организм должен быть сенсибилизирован. Что это значит? То есть у человека когда-то произошла уже встреча с этим аллергеном и организм вырабатывает антитела. И при повторном попадании этого аллергена в месте контакта вызывается воспаление, происходит расширение мелких сосудов и повышается их проницаемость и из-за этого возникает отек ткани.
К развитию отека Квинке могут предрасполагать гипотериоз, гельминтозы, аутоимунные болезни и хронические заболевания ЖКТ.
Наталья Шпигун:
Симптомы могут развиться достаточно быстро, в течение нескольких минут. И мы уже говорили о том, что это будет отек лица, веки, губы, язык, шея, в некоторых случаях могут отекать руки.
Также отек может распространяться на голосовые связки, тогда у больного появляется охриплость, дыхание становится шумным, лающий кашель и человек может жаловаться на то, что ему тяжело дышать. После появления таких признаков необходимо сразу же вызвать скорую помощь. До приезда специалистов постарайтесь устранить контакт с аллергеном, положить что-то холодное на область отека, дать больному активированный уголь и антигистаминный препарат под язык. Будьте бдительны и берегите свое здоровье.