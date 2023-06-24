Почти 40% погибших из-за засухи зерновых в Беларуси пересеяно промежуточными культурами

Новости Беларуси. Когда погода не на твоей стороне. Хозяйства Беларуси стараются минимизировать последствия жары и найти дополнительные источники кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, почти 40 % погибших из-за засухи зерновых пересеяно промежуточными культурами.

В планах аграриев убрать 121 тысячу гектаров пойменных лугов. Зерновые, которые значительно пострадали от зноя, хозяйства косят на корм. Освободившиеся поля засевают травами с коротким сроком вегетации. Только в Могилевской области урожайность многолетних трав из-за засухи снизилась на 15 %. Задача для всех сельхозпредприятий региона – засеять дополнительные гектары – уже выполняется.