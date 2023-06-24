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Почти 40% погибших из-за засухи зерновых в Беларуси пересеяно промежуточными культурами

24 июня 2023 08:43
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Новости Беларуси. Когда погода не на твоей стороне. Хозяйства Беларуси стараются минимизировать последствия жары и найти дополнительные источники кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, почти 40 % погибших из-за засухи зерновых пересеяно промежуточными культурами.

В планах аграриев убрать 121 тысячу гектаров пойменных лугов. Зерновые, которые значительно пострадали от зноя, хозяйства косят на корм. Освободившиеся поля засевают травами с коротким сроком вегетации. Только в Могилевской области урожайность многолетних трав из-за засухи снизилась на 15 %. Задача для всех сельхозпредприятий региона – засеять дополнительные гектары – уже выполняется.

Почти 40% погибших из-за засухи зерновых в Беларуси пересеяно промежуточными культурами-1

Диана Постернакова, главный специалист управления по сельскому хозяйству Шкловского райисполкома:
Определенный план в виде дополнительного корма. В данный момент в этом хозяйстве, где мы находимся, уже этот план выполнили на 30 %, но мы движемся к этой цели. Надежда есть, мы не падаем духом, стараемся как-то выйти из этой ситуации, чтобы мы заготовили все, что нужно нам.

Почти 40% погибших из-за засухи зерновых в Беларуси пересеяно промежуточными культурами-4

Такой подход позволит Могилевскому региону заготовить около 250 тысяч тонн сенажа, а это почти 15 % от общей заготовки.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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