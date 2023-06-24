Второй день фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» стартует в Глубоком. Программа фестиваля

Новости Беларуси. «Вытокі. Крок да Алімпу». Второй фестивальный день стартует в Глубоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 июня, главной локацией мероприятия станет Центральная площадь.

Участники и гости фестиваля познакомятся с гастрономическими особенностями, строем и обрядами Витебщины. А предприятия презентуют свою продукцию на выставке «Белорусские бренды».