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Второй день фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» стартует в Глубоком. Программа фестиваля

24 июня 2023 08:59
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Новости Беларуси. «Вытокі. Крок да Алімпу». Второй фестивальный день стартует в Глубоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 июня, главной локацией мероприятия станет Центральная площадь.

Участники и гости фестиваля познакомятся с гастрономическими особенностями, строем и обрядами Витебщины. А предприятия презентуют свою продукцию на выставке «Белорусские бренды».

Второй день фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу» стартует в Глубоком. Программа фестиваля-1

В 12:40 начнется олимпийский забег с участием пятисот юных спортсменов. Ну а после торжественной церемонии открытия начнется олимпийский квест. Активности будут организованы на 30-ти площадках. Подготовили и сюрприз, который вернет в детство даже взрослых. В локации «Игры нашего двора» можно будет попрыгать в классики и резиночки, постараться не обжечься о «горячую картошку» и даже пострелять из рогатки.

# Фестиваль # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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