«Отвлеки детей от реалий этого сумасшедшего мира»: Бенедикт Камбербэтч и другие знаменитости написали открытые письма Санте

Новости Великобритании. Бенедикт Камбербэтч пополнил ряды знаменитостей, которые в этом году написали письма Санта Клаусу.
В своём послании актёр сетует, что Санта «испортился и стал символом того, что материализм сошёл с ума».
Новости Великобритании. Бенедикт Камбербэтч пополнил ряды знаменитостей, которые в этом году написали письма Санта Клаусу.
В своём послании актёр сетует, что Санта «испортился и стал символом того, что материализм сошёл с ума».
Фото. В 2015 году Бенедикта Камбербэтча наградили орденом Британской империи
Камбербэтч также говорит о том, что образ Санта Клауса «изменился под воздействием различных корпораций», ибо он берёт своё начало в языческих ритуалах, очень далёких от требования многочисленных подарков.
Если бы можно было загадать одно рождественское желание, он бы загадал, «чтобы дети подольше не взрослели».
К слову, вспомнил актёр Санте и случай, когда так и не получил световой меч, который просил в подарок ещё маленьким мальчиком, хоть он и вёл себя очень хорошо.
Я хочу попросить тебя, чтобы ты сделал так, чтобы наши дети подольше могли оставаться детьми. Помоги им продлить эти моменты волшебства и игры.
Отвлеки их от реалий этого сумасшедшего мира, чтобы они могли смеяться до упаду, а не рыдать, захлёбываясь слезами. В особенности тех детей, которые страдают от смертельных болезней, голода или бедности, или тех, кому приходится с малых лет ухаживать за членами своей семьи.
В особенности тех, кто прячется в заброшенных зданиях от града бомб, или тех, чьи руки трясутся от страха или холода, когда они сбегают на лодке, чтобы спастись от войны или экологической катастрофы. Пожалуйста, освети их жизни моментами радости и надежды.
Когда я думаю об этом, я понимаю, что в этом году ему (прим. Санте) придётся нелегко… Когда я действительно думаю об этом, я не уверен, что желание получить светововй меч (хотя я его так и не получил) сможет сравниться с желанием управлять пространственно-временным континуумом и продлить беззаботное детство наших детей.
Мне немного жаль тебя. И кажется, я сделал именно то, чего не хотел делать… Я попросил тебя помочь решить наши взрослые проблемы и развеять одни из самых больших опасений, которые касаются наших детей. Я обещаю оставить для тебя в этом году побольше угощений!
P.S: А теперь мне можно получить мой световой меч?
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Фото. Камбербэтч в 2015 году стал отцом в первый раз (его жена Софи Хантер родила ему сына)
В список известных личностей, присоединившихся к проекту «Письма Санте» вошли также Энни Леннокс, Рассел Брэнд, Том Йорк, Тэнди Ньютон и поэт Леман Сиссей. Их письма станут частью серии мероприятий Letters Live, а также национального праздника написания писем Санте.
Энни Леннокс, шотландская певица (в письме Санте):
Было бы очень здорово, если бы ты мог наполнить сердца тех, кто делает деньги на ненависти, кровопролитии и войне, здравым смыслом и состраданием! Спасибо тебе, Санта… Как бы я хотела, чтобы ты существовал и для взрослых.
Фото. Энни Леннокс
Рассел Брэнд, комик (в письме Санта Клаусу):
У меня есть несколько очевидных вопросов по поводу вашей деятельности из области физики (пухлый животик против узкого дымохода, время путешествия и т.д.) и несколько идеологических вопросов о том, какой доход получает человек от весёлого небесного благодетеля, дарящего потребительские товары.
Фото. Рассел Брэнд
Янн Мартел, автор романа «Жизнь Пи», попросил удвоить объём своей занятости, чтобы он смог насладиться летом ещё хоть один денёк.
Фото. Ян Мартел
Актриса Тэнди Ньютон попросила, чтобы Санта разрешил выйти в свет Миссис Клаус, своему негласному товарищу.
Тэнди Ньютон, английская киноактриса:
Я знаю, что именно она – та сила, которая помогает вам оставаться жизнерадостным. Вы не смогли бы быть таким весёлым и энергичным без присутствия женщины в вашей жизни.
Фото. Тэнди Ньютон
Создатели проекта вдохновились идеей Шона Ашера – Letters Of Note, международного тв-проекта, в каждом шоу которого ряд участников читают письма со всего мира, написанные на протяжении столетий.
Леман Сиссей (фрагмент письма Санте поэта с эфиопскими корнями):
Дорогой Санта, моя просьба очень проста: облака. Дай моим соотечественникам увидеть на небе облака и заставь затем дождь политься. Позволь музыке дождя порадовать их. Пусть они почувствуют этот ритм.
Перевод с The Telegraph: Светлана Конашевская