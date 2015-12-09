«Отвлеки детей от реалий этого сумасшедшего мира»: Бенедикт Камбербэтч и другие знаменитости написали открытые письма Санте

В своём послании актёр сетует, что Санта «испортился и стал символом того, что материализм сошёл с ума».

К слову, вспомнил актёр Санте и случай, когда так и не получил световой меч, который просил в подарок ещё маленьким мальчиком, хоть он и вёл себя очень хорошо.

Если бы можно было загадать одно рождественское желание, он бы загадал, «чтобы дети подольше не взрослели».

Камбербэтч также говорит о том, что образ Санта Клауса «изменился под воздействием различных корпораций», ибо он берёт своё начало в языческих ритуалах, очень далёких от требования многочисленных подарков.

Я хочу попросить тебя, чтобы ты сделал так, чтобы наши дети подольше могли оставаться детьми. Помоги им продлить эти моменты волшебства и игры.

Отвлеки их от реалий этого сумасшедшего мира, чтобы они могли смеяться до упаду, а не рыдать, захлёбываясь слезами. В особенности тех детей, которые страдают от смертельных болезней, голода или бедности, или тех, кому приходится с малых лет ухаживать за членами своей семьи.

В особенности тех, кто прячется в заброшенных зданиях от града бомб, или тех, чьи руки трясутся от страха или холода, когда они сбегают на лодке, чтобы спастись от войны или экологической катастрофы. Пожалуйста, освети их жизни моментами радости и надежды.

Когда я думаю об этом, я понимаю, что в этом году ему (прим. Санте) придётся нелегко… Когда я действительно думаю об этом, я не уверен, что желание получить светововй меч (хотя я его так и не получил) сможет сравниться с желанием управлять пространственно-временным континуумом и продлить беззаботное детство наших детей.

Мне немного жаль тебя. И кажется, я сделал именно то, чего не хотел делать… Я попросил тебя помочь решить наши взрослые проблемы и развеять одни из самых больших опасений, которые касаются наших детей. Я обещаю оставить для тебя в этом году побольше угощений!

P.S: А теперь мне можно получить мой световой меч?