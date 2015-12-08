Для белорусов Вьетнам и его медицина стали ближе, чем раньше

Новости Беларуси. С июля 2015 года белорусы могут въезжать во Вьетнам без виз. Это стало еще одним шагом по сближению двух культур. Экзотическая кухня, уникальная природа и известная всему миру народная медицина.

Тысяча фотографий и впечатлений на всю жизнь. Олег Имховик открыл для себя Вьетнам еще два года тому и, признается, сразу влюбился в страну. Он часами может рассказывать о том, какова на вкус вьетнамская кухня, об удивительно красивых пейзажах, о местном быте и многих-многих других особенностях.

Олег Имховик:

Весь мусор бросается на землю, в барах бросается под столы. За ночь все убирается, утром чисто, красиво, как в Европе. Сами вьетнамцы объясняют это так: мы мусорим и даем работу уборщикам. То есть если не было бы мусора, у них бы не было работы. И зарплата уборщика во Вьетнаме одна из самых высоких.

Удивило белоруса и то, что там, на другом конце земного шара, ему не пришлось объяснять, где его родина.

Олег Имховик:

Когда местные жители узнавали, что мы из Беларуси, то все нам кричали по-русски «привет»!

Экзотический Вьетнам все чаще выбирают наши туристы. Популярен у белорусов не только пляжный отдых, но и экскурсионные туры. После введения между Беларусью и Вьетнамом безвизового режима туроператоры отметили еще больший интерес. К тому же цены на путевки остаются доступными. Пятизвездочный отель, перелет и трансфер в сумме обойдется около тысячи долларов.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической компании:

Вьетнам предлагает очень большой спектр услуг туристических. Тем более эта страна пока недорогая в отношении бытовом. Покушать, купить какие-то сувениры – недорого. Сопоставимо с Тайландом, если не дешевле.

Многие знают Вьетнам еще и как страну с очень хорошей традиционной медициной. Перенять опыт восточных целителей поспешили и наши медики. Вот уже шесть лет на базе 10-й городской больницы Минска работает Центр вьетнамской медицины. Здесь знают все тонкости восточного массажа и точно скажут, что рефлексо- и гирудотерапия – одни из самых эффективных методов реабилитации.

Валентина Железная, СТВ:

Услуги центра пользуются достаточно большой популярностью. Наверняка еще немногие знакомы с этими ощущениями. Честно говоря, мне тоже не приходилось сталкиваться с восточной медициной, но я обязательно с вами поделюсь впечатлениями. Кстати, совсем не больно.

Алла Урбанович, заведующий отделением реабилитации клинического центра традиционной восточной медицины 10-ой городской больницы Минска:

Если бы не было эффекта от нашего лечения, наверное, у нас не было бы такого большого количества пациентов, которое мы имеем на сегодняшний день. У нас, к сожалению, даже иногда и очередь бывает на запись.

Недостатка пациентов здесь не испытывают. Сюда идут с сердечными заболеваниями, головными и болями в спине, после травм и еще по многим поводам. Восточное врачевание применяется при лечении болезней практически каждого органа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.