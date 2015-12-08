Начинающий программист из Минска создал чудо-робота, который в точности имитирует домашнего кота

Новости Беларуси. Уникальную разработку представили в Минске. Начинающий программист Артем Ивчик создал чудо-робота, который в точности имитирует домашнего кота. Презентация новинки состоится в рамках городского этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». «Кот-обормот» будет подключаться к компьютеру посредством USB и радовать хозяев не только игривым характером, но и тем, что не будет провоцировать аллергию на шерсть.

Артем Ивчик, студент Белорусского национального технического университета:

Мой кот имеет множество степеней свободы. Он может забираться на высокие предметы, проходить тяжелые препятствия. Есть задумка насчет программы, которая может научить его разговаривать даже. Макет уже готов, скажем, процентов на 30, то есть это скелет сам.

В 2015 году столичная молодежь предложила несколько сотен инновационных проектов. Большинство – в сфере услуг. Одни направлены на развитие туризма в столице, другие – на создание рекреационных зон.

Финал городского этапа конкурса пройдет уже 16 декабря в рамках молодежной инновационной недели. Свои работы здесь представят 30 разработчиков. Лучшие участники смогут побороться за денежные гранты от инвесторов на реализацию своих идей, а также покажут себя на республиканском этапе конкурса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Мы уже заявки все приняли. Мы заявки принимали на протяжении всего года, и у нас крайняя дата была 4 декабря 2015 года. Несколько сотен заявок. Предварительный отбор дал 110 потенциальных идей, которые действительно можно реализовывать, можно воплощать в жизнь. 8 декабря работает наш экспертный совет. До конца этой недели они должны нам назвать 30 проектов.