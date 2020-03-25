Руководитель дизайн-центра «Камволя»: у нас есть возможность опробовать ткани, почувствовать их качество

Новости Беларуси. Созданный на «Камволе» дизайн-центр позволит предприятию расширить линейку и выйти на продажу продукции с добавленной стоимостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Поставлена задача не просто выпустить ткань, а должна быть продукция с высокой добавленной стоимостью. А значит не сырье, не материал должны быть конечным продуктом. А конечный продукт – это, конечно, те изделия, которые будут выпускаться из этих тканей.

Предприятие работает, работает в две смены. Люди работают, получают заработную плату своевременно. Реализация этого инвестпроекта выполнена, но сейчас надо выпускать те ткани, которые были предусмотрены при реализации этого инвестпроекта.

Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра ОАО «Камволь»:

Дизайн-центр – это действительно уникальный проект, который призван создать предприятие замкнутого цикла. С одной стороны, мы производим камвольные ткани, с другой стороны – мы выпускаем готовый продукт на выходе.

Именно здесь, в дизайн-центре, у нас есть возможность опробовать эти ткани, почувствовать их качество, почувствовать их на ощупь, как они ведут себя в производстве.