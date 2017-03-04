Ответственность, мужество и готовность прийти на помощь: в Минске прошел торжественный марш к 100-летию милиции

Сегодня День милиции. И юбилей, к тому же 100-летний! 4 марта 1917 года был назначен первый начальник народной милиции в городе Минске (заменившей царскую полицию после февральской революции). Этот день органы внутренних дел Республики Беларусь считают праздничным. И нынче, по случаю круглой даты – множество мероприятий: и памятник открыли городовому, и художественный фильм презентовали, юбилейную медаль и памятные монеты отчеканили, большое торжественное собрание с концертом – вчера, и парад милиции – сегодня и впервые. Наш корреспондент Алена Сырова рассказывает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт, в наши дни сотрудники МВД успешно поддерживают высокий уровень правопорядка в стране. Сегодня перед ними стоят масштабные задачи по укреплению статуса Беларуси как безопасного государства. Успех здесь зависит от четкости и слаженности действий. От умения грамотно анализировать ситуацию и принимать выверенные решения.

В Беларуси гордятся всеми, кто бережет честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности. Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг. Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества: ответственность, мужество и готовность прийти на помощь в любую минуту. С Днем милиции! Ура!

Уникальный в своем роде и первый в суверенной истории Беларуси парад милиции. По Октябрьской площади маршировали представители всех милицейских подразделений страны – всего 17 пеших парадных расчетов. Здесь и курсанты Академии МВД, и сотрудники ГАИ, и бойцы спецподразделения «Алмаз».

Оркестр и барабанщики лицея милиции задавали темп участникам марша, а зрителям обеспечивали праздничное настроение.

Тем временем большинство стражей порядка столетний юбилей белорусской милиции отмечали, так сказать, без отрыва от производства, на своих постах.

Алена Сырова, корреспондент:

Работа оперативной дежурной службы не останавливается ни на минуту. О празднике здесь напоминает лишь парадная форма на самих сотрудниках. Но за парадом на Октябрьской площади здесь наблюдают в режиме онлайн. Но картинку для них обеспечивают не телекамеры, а камеры уличного видеонаблюдения.

Замыкает пешую колонну парадный расчет кинологов – их в два раза меньше остальных, шагают 24 человека. Этим ребятам не нужны ни винтовки, ни пистолеты, их оружие – собаки. В большинстве своем – немецкие овчарки. Для четвероногих милиционеров это первый публичный выход, к нему готовились ежедневно.

Дмитрий и Зевс в тандеме работают уже 7 лет. За это время Зевс не раз геройствовал, однако специфика его работы – прежде всего поиск человека или предмета по запаху, даже если работать приходится в темноте и грязи.

Дмитрий Ярошук, младший инспектор питомника служебных собак Брестского управления Департамента охраны:

Очень много ситуаций, когда необходимо найти такие вещи, как ручка, ключи от машины. Поиск человека по его запаховому следу.

Кстати, парадный вариант формы на марше продемонстрировали не только бойцы, но и собаки. Правда, называются они защитными попонами.

Еще одним украшением сегодняшнего марша стал парад техники – всего 46 единиц. На проспекте Независимости весь автопарк белорусской милиции в исторической хронологии: от легендарных ретромосквичей до устрашающей бронированной штурмовой новинки.

О приближении к трибунам автоколонны синими маячками оповестили представители службы эскортирования спецподразделения «Стрела». Начальник службы эскортирования Александр Васильевич Комиссаров почти 10 лет служит в спецподразделении «Стрела».

Александр Комиссаров, начальник службы эскортирования специального подразделения ДПС «Стрела» МВД Республики Беларусь:

Нас таких мало на всю Республику. Потому что это очень сложно и очень ответственно. Я говорю именно про эскортирование глав государств и правительств. У нас это называется «машину в каре взять», только мотоциклы будут выстроены немножко по-другому. Будет девять мотоциклов. Простыми словами, они будут ехать клином на минимальном расстоянии друг от друга, буквально на ширину ладони.

Именно по его команде выстраиваются в так называемое каре мотоциклисты. Годы практики. И даже на предмаршевой тренировке седлают железных коней бойцы абсолютно синхронно. Перед вами эксклюзивные кадры – вместе с мотоциклистами легендарной «Стрелы» мы проехали праздничный маршрут.

После праздничного марша подполковник Комиссаров и его команда, вернулись к обычной работе, равно как и остальные сотрудники милиции, которые даже в свой профессиональный праздник остаются на страже.