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Александр Лукашенко поздравил коллектив Могилёвской областной больницы с 50-летием

30 марта 2021 07:38
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Новости Беларуси. Могилевской областной больнице 30 марта исполняется 50 лет со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Коллектив клиники поздравил Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко поздравил коллектив Могилёвской областной больницы с 50-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы выбрали своим призванием одну из самых благородных и нужных профессий на Земле. За полвека в Могилевской областной клинической больнице сменилось несколько поколений высококлассных специалистов, созданы и передаются молодежи прекрасные профессиональные традиции.  

Вы не раз становились первыми в истории независимой страны по внедрению передовых методов и технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний. И всегда щедро делились наработками с коллегами из других регионов. Убежден, целеустремленность и неиссякаемая энергия позволят вам прийти к новым профессиональным победам, ведь каждая из них – это спасенная жизнь.  

Александр Лукашенко поздравил коллектив Могилёвской областной больницы с 50-летием-4

Александр Лукашенко отметил, что клиника постоянно модернизирует свою материально-техническую базу, развивает востребованные и сложные направления. Сегодня здесь проводят сложнейшие операции кардиопрофиля и в области трансплантологии. Кроме того, врачи на передовой борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

Президент пожелал всем сотрудникам больницы крепкого здоровья, счастья и благополучия.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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