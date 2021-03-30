Александр Лукашенко поздравил коллектив Могилёвской областной больницы с 50-летием

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы выбрали своим призванием одну из самых благородных и нужных профессий на Земле. За полвека в Могилевской областной клинической больнице сменилось несколько поколений высококлассных специалистов, созданы и передаются молодежи прекрасные профессиональные традиции.

Вы не раз становились первыми в истории независимой страны по внедрению передовых методов и технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний. И всегда щедро делились наработками с коллегами из других регионов. Убежден, целеустремленность и неиссякаемая энергия позволят вам прийти к новым профессиональным победам, ведь каждая из них – это спасенная жизнь.