Студенты и сотрудники БГУ установят в Минске скворечники. Поучаствовать в акции может каждый

Новости Беларуси. В год столетия Белгосуниверситета руководство и студенты присоединились к природоохранной акции по защите птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 30 марта в одном из столичных парков сотрудники БГУ установят 100 скворечников, что символично, ведь перелетные птицы с приходом весны возвращаются из теплых стран подобно студентам, которые съезжаются в общежития после каникул.

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс

Помочь пернатым обустроить свои гнезда и обрести комфортабельное жилище приглашают всех желающих.