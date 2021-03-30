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Студенты и сотрудники БГУ установят в Минске скворечники. Поучаствовать в акции может каждый

30 марта 2021 07:29
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Новости Беларуси. В год столетия Белгосуниверситета руководство и студенты присоединились к природоохранной акции по защите птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты и сотрудники БГУ установят в Минске скворечники. Поучаствовать в акции может каждый-1

Так, 30 марта в одном из столичных парков сотрудники БГУ установят 100 скворечников, что символично, ведь перелетные птицы с приходом весны возвращаются из теплых стран подобно студентам, которые съезжаются в общежития после каникул.

Как сделать скворечник своими руками? Пошаговый мастер-класс

Помочь пернатым обустроить свои гнезда и обрести комфортабельное жилище приглашают всех желающих.

Студенты и сотрудники БГУ установят в Минске скворечники. Поучаствовать в акции может каждый-4

Присоединиться к экологической акции можно, смастерив скворечник либо своими руками, либо приобрести готовый.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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