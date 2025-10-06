Спецмероприятие МВД «Арсенал» проходит в Беларуси

В Беларуси, по данным МВД, с начала года изъято более 480 единиц незарегистрированного оружия и свыше 53 тысяч боеприпасов. Как отметили в ведомстве, с 6-е и по 10 октября в стране пройдет основной этап оперативно-профилактического спецмероприятия «Арсенал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Язепчик, начальник отдела управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

Стражи порядка проверят условия хранения гражданами зарегистрированных пистолетов, ружей, напомнят о мерах безопасности при обращении с ними. Особое внимание правоохранители уделят выявлению нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, разъяснению населению порядка их добровольной сдачи. С начала текущего года из оборота изъято более 480 единиц незарегистрированного оружия и около 53 тысяч боеприпасов различного калибра. Сдано свыше 300 единиц и порядка 19 тысяч соответственно.

В МВД напоминают: лица, добровольно передавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.