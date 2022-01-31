Лукашенко подписал Указ о повышении трудовых пенсий. На сколько увеличатся выплаты?

Новости Беларуси. В Беларуси вырастут трудовые пенсии. Указ о повышении подписал Президент. В результате перерасчета выплаты в среднем увеличатся на 6,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К теме пенсионного обеспечения глава государства обращался во время Послания к народу и парламенту. Президент заверил, что те, кто заложил фундамент нашего настоящего, без внимания не останутся. Регулярная индексация пенсий в стране продолжится. Рост заработка пенсионеров в нашей стране связан с увеличением средней зарплаты. В 2022 году это будет первый перерасчет.