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Лукашенко подписал Указ о повышении трудовых пенсий. На сколько увеличатся выплаты?

31 января 2022 13:43
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Новости Беларуси. В Беларуси вырастут трудовые пенсии. Указ о повышении подписал Президент. В результате перерасчета выплаты в среднем увеличатся на 6,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко подписал Указ о повышении трудовых пенсий. На сколько увеличатся выплаты?-1

К теме пенсионного обеспечения глава государства обращался во время Послания к народу и парламенту. Президент заверил, что те, кто заложил фундамент нашего настоящего, без внимания не останутся. Регулярная индексация пенсий в стране продолжится. Рост заработка пенсионеров в нашей стране связан с увеличением средней зарплаты. В 2022 году это будет первый перерасчет.   

# Пенсии # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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