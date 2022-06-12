Отсрочка налогов и рассрочка по кредитам. Как белорусам выжить в эпоху санкций? Интервью с Надеждой Лазаревич

Новости Беларуси. Определенные трудности сейчас переживает и бизнес. Это связано с санкционным давлением и в целом неблагоприятным внешним влиянием на нашу экономику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но государство слышит и понимает проблемы предпринимателей. Для того чтобы поддержать реальный сектор экономики в непростое время, в правительстве разработали специальные меры. Есть много новых механизмов. Как они будут работать, разберемся с экспертом. В студии – Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома.

Ольга Коршун, СТВ:

До этого были приняты определенные меры поддержки для бизнеса, предпринимателей, почему сейчас назрело время, чтобы принять еще один пакет таких мер?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Время диктует свои условия, и правительство Республики Беларусь при Совмине создало операционно-ситуационный штаб, который ежедневно принимает те или иные решения. Есть решения, которые необходимо принимать быстро и локально для какого-то конкретного вида деятельности, а также есть еще решения, которые принимаются стратегически в развитии той ситуации, которая назревает в экономике Республики Беларусь. Ольга Коршун:

Одна из мер – разрешили бизнесу получать наличную валюту по экспортным контрактам. Как вы считаете, на деле это может быть сопряжено с некоторыми трудностями? Надежда Лазаревич:

Любое решение, принятое правительством и ситуационным штабом, обсуждается и появляется в результате определенных просьб наших субъектов хозяйствования. Поэтому, чтобы была возможность быстрее реализовать тот или иной вид продукции или закупить какие-то комплектующие, субъект хозяйствования при получении валютной выручки по реализации тех или иных товаров обязан потом оприходовать эту выручку в результате продажи на расчетный счет своего предприятия. «Субъекты хозяйствования могут формировать цену продукции без учета амортизации»

Ольга Коршун:

Еще одна мера. Заморозка арендной платы и остановка увеличения земельного налога и налога на недвижимость. Надежда Лазаревич:

Есть определенный перечень субъектов хозяйствования, которые попали в данный список, принимать решения будут депутаты местных органов. Это в рамках тех мер, которые озвучил Александр Григорьевич, что необходимо больше прав передавать местным органам управления и самоуправления. Если депутаты и органы местного управления будут понимать, что необходимо поддержать того или иного субъекта хозяйствования или отрасли, будут принимать решение о понижении или неповышении налога на недвижимость и налога на землю. Также приято решение правительством Республики Беларусь о возможности не начислять амортизацию субъектам хозяйствования с 1 июля 2023 года. Почему это важно? Субъекты хозяйствования могут формировать сейчас цену продукции без учета амортизации, быть более конкурентоспособными на внешних рынках и управлять процессами формирования себестоимости единицы изделия, что немаловажно с учетом увеличенной сейчас стоимости логистических доставок, сырья комплектующего, которое на сегодня мы в любом случае собираем. И конвейер у нас работает, мы работаем в полную мощность, но себестоимость единицы изделия увеличивается, поэтому эта норма даст возможность маневрировать ценой и быть также конкурентоспособными на внешних рынках. «Должен быть зарегистрирован в республике». Какие субъекты хозяйствования могут рассчитывать на господдержку? Ольга Коршун:

Вводится еще одно нововведение – возможность отсрочек и рассрочек уплаты налогов и ввозных таможенных пошлин. Какие конкретно эта мера затронет налоговые выплаты и какие условия будут нужны предприятию, чтобы получить эти налоговые льготы?

Надежда Лазаревич:

Первое – субъект хозяйствования должен быть зарегистрирован в Республике Беларусь. Второе – заниматься экспортом либо импортом продукции. Подавать необходимо будет заявление в таможенный комитет и по его решению будет сокращена форма и сроки возврата данных налогов субъекту хозяйствования. Это позволит субъекту хозяйствования получать своевременную выручку, уменьшать свой кассовый разрыв и направлять эти ресурсы на увеличение объема производства и своевременную выплату заработной платы, налогов.



Ольга Коршун:

Это на все налоги распространяется?



Надежда Лазаревич:

Это НДС и таможня. Это те налоги, которые связаны с нашим таможенным оформлением. Субъекты хозяйствования, если будут чувствовать необходимость в отсрочке, рассрочке тех или иных налогов, подают заявление в местные органы власти, и по их решению могут приниматься отсрочка и рассрочка по налогам, чтобы дать возможность субъектам хозяйствования в тяжелый, но краткосрочный период нарастить объемы и в дальнейшем своевременно погасить налоги.



Ольга Коршун:

Есть еще одно нововведение, которое нашло отклик в интернете среди тех, кто будет им пользоваться. Договоры транспортной экспедиции будут заключать без конкурса. Почему и как эта мера поможет бизнесу пережить непростой период?