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Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода

10 февраля 2020 21:08
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Новости Беларуси. Цифровая экономика в действии. Признанный эксперт белорусского IT-рынка компания LWO совместно с «Белинвестбанком» запускают в стране инновационную технологию продажи и проверки билетов в общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода-1

10 февраля систему оплаты проезда с помощью смартфона презентовали в Гомеле. Для того, чтобы приобрести билет в электронном виде, теперь необходимо всего-навсего отсканировать QR-код в салоне автобуса и в один клик оплатить проезд.

Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода-4

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO:
Система основана на применении смартфонов. В автобусе нет никаких специальных устройств – ни валидаторов, ни компостеров. Все построено на том, что мы применяем смартфоны пассажиров. В автобусе есть наклейки и такая же наклейка, бейджик у кондуктора. Этого достаточно, чтобы оплатить проезд и проверить. В одной руке у вас и кошелек, и телефон.

Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода-7

Отсканировал и оплатил, действие занимает всего несколько мгновений. Разработчики признаются: максимальный комфорт для клиента – главная идея всей экосистемы «Оплати».

Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода-10

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:
Система «Оплати» – это не просто транспортное решение, это решение для жизни. Мы пытаемся охватить финансовыми услугами с помощью этой системы все стороны жизни нашего гражданина. Помогать делать жизнь людей лучше, комфортнее и удобнее с помощью этих финансовых сервисов. Один из таких сервисов – транспортное решение.

Отсканировал и поехал. В Гомеле презентовали систему оплаты проезда с помощью QR-кода-13

Внедрить новую систему оплаты проезда в 100 % автобусных маршрутов в Гомеле планируют в первом квартале 2020-го. Платить смартфоном с помощью QR-кода уже можно и в Борисове. На очереди Витебск и другие города страны.

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Кирилл Талейко # Андрей Сокирко # Фотофакт

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