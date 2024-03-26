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Отряд спецназа «Беркут», преобразованный в воинскую часть, получил своё боевое знамя

26 марта 2024 13:31
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Отряд специального назначения «Беркут», который на минувшей неделе указом Президента был преобразован в воинскую часть, получил сегодня, 26 марта, боевое знамя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отряд спецназа «Беркут», преобразованный в воинскую часть, получил своё боевое знамя-1

Торжественный ритуал состоялся в символическом месте – под сводами Зала Победы в музее истории Великой Отечественной войны. Боевое знамя командиру войсковой части 5528 вручил министр внутренних дел. Иван Кубраков поздравил бойцов со знаковым событием и выразил уверенность, что они успешно справятся с возложенными на них задачами. История подразделения берет начало с декабря 2022 года. Среди задач «Беркута» – проведение контртеррористических операций и мероприятий по усилению охраны границ, освобождение заложников и задержание вооруженных преступников.

Отряд спецназа «Беркут», преобразованный в воинскую часть, получил своё боевое знамя-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня спецподразделение молодое, но уже на его счету не одно задержание вооруженных преступников. Каждый сотрудник спецподразделения прекрасно знает, что такое боевое знамя. Это символ подразделения. И мы знаем историю, знаем, как относились к боевому знамени в годы Великой Отечественной войны. Что бы ни происходило, знамя подразделения всегда сбережет. Уверен, что на пути у этого подразделения будут только победы. Бойцы данного подразделения сделают все для того, чтобы сохранить мир и безопасность на нашей земле.

Отличившимся военнослужащим министр вручил награды и погоны очередных воинских званий. Отметим, с декабря 2022 года в Беларуси сформировано восемь отрядов спецназначения и два добровольческих отряда из числа ветеранов спецназа.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Иван Кубраков

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