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Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия «Камволь»

26 марта 2024 11:35
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Прирост объема производства и выход на полные 6 миллионов погонных метров тканей в год. Выполнение этих и других поручений главы государства проверила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента в Минске, посещая предприятие «Камволь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия «Камволь»-1

Чтобы выйти на заданные объемы, мощностей на предприятии достаточно. Проведена комплексная модернизация. Среди новшеств в работе – присоединение предприятия «Сукно». Поставлена задача выйти на производство 1 миллиона погонных метров суконных тканей в год. Особое внимание уделяется также производству готовых изделий, востребованных у белорусских покупателей. Сегодня была продемонстрирована новая коллекция весна-лето 2024. Современные модели мужской и женской одежды из высококачественных тканей разработали специалисты дизайн-центра. Основные их направления – создание классического делового костюма, а также коллекций женской одежды с широким ассортиментом изделий, позволяющих в рамках одного сезона формировать цельный образ. В ходе рабочего визита спикер верхней палаты парламента уделила внимание и кадровому вопросу.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
То, что мы сегодня увидели, ассортимент тканей впечатляет, он достаточно широк. Ткани, которые сегодня, я думаю, точно востребованы и у нас внутри страны. Мы видим, что потребление тканей предприятия «Камволь» увеличилось внутри нашей страны, но надо активнее работать, конечно, на экспорт.

Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия «Камволь»-4

Продукция белорусского предприятия поставляется в страны СНГ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Экспорт в прошлом году составил 10,5 миллиона долларов. На сегодня «Камволь» – это крупнейший производитель текстильной продукции, обладающий полным циклом производства, от изготовления пряжи до выпуска ткани и изделий.

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Кочанова

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