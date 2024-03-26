Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия «Камволь»

Прирост объема производства и выход на полные 6 миллионов погонных метров тканей в год. Выполнение этих и других поручений главы государства проверила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель Президента в Минске, посещая предприятие «Камволь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы выйти на заданные объемы, мощностей на предприятии достаточно. Проведена комплексная модернизация. Среди новшеств в работе – присоединение предприятия «Сукно». Поставлена задача выйти на производство 1 миллиона погонных метров суконных тканей в год. Особое внимание уделяется также производству готовых изделий, востребованных у белорусских покупателей. Сегодня была продемонстрирована новая коллекция весна-лето 2024. Современные модели мужской и женской одежды из высококачественных тканей разработали специалисты дизайн-центра. Основные их направления – создание классического делового костюма, а также коллекций женской одежды с широким ассортиментом изделий, позволяющих в рамках одного сезона формировать цельный образ. В ходе рабочего визита спикер верхней палаты парламента уделила внимание и кадровому вопросу.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

То, что мы сегодня увидели, ассортимент тканей впечатляет, он достаточно широк. Ткани, которые сегодня, я думаю, точно востребованы и у нас внутри страны. Мы видим, что потребление тканей предприятия «Камволь» увеличилось внутри нашей страны, но надо активнее работать, конечно, на экспорт.