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Беларусь и Иран обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

26 марта 2024 11:20
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Беларусь и Иран намерены нарастить обороты торгово-экономического сотрудничества. Ключевые направления взаимодействия в сферах сельского хозяйства, промышленности, туризма и не только обсудили сегодня, 26 марта, на встрече председателя БелТПП с послом Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Иран обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества-1

В минувшем году между нашими странами было заключено множество договоров в банковской области, действует соглашение об упрощении процедур перевозки грузов. Все это способствует развитию коридора «Север – Юг». Кроме того, Беларусь и Иран возобновили прямое авиасообщение. Это способствует не только увеличению туристического потока, но и развитию торговли и бизнеса. За 2023 год товарооборот между нашими странами вырос на 40 %. Но стороны убеждены: это далеко не предел. Перспективных направлений для сотрудничества множество.

Беларусь и Иран обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества-4

Денис Мелешкин, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это и промышленность, которой обладает Республика Беларусь, туризм (как вы знаете, отменены иранской стороной туристические визы), сельское хозяйство, сырьевые продукты. И целый ряд других сфер, в которых есть взаимный интерес у Ирана и Беларуси.

Беларусь и Иран обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества-7

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси:
Визит Александра Григорьевича Лукашенко в Иран в прошлом году стал переломным моментом в наших отношениях, в хорошем смысле этого слова. Но торгово-экономические связи на данный момент не на том уровне, как хотелось бы. Мы считаем, что есть очень много возможностей, которыми мы до сих пор не воспользовались.

После пленарной части состоялись переговоры иранских дипломатов с руководителями белорусских предприятий. Общение проходило в формате B2B.

# Беларусь-Иран # общество # Денис Мелешкин

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