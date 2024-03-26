В Гродно проходит заключительный этап республиканской олимпиады по истории

Каникулы начались, но учеба продолжается. Заключительные этапы республиканских предметных олимпиад проходят в Беларуси. Юных историков со всей страны, а это более 70 учащихся со всех регионов и Минска, принимает город Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа рассчитана на пять дней.

Торжественное открытие состоялось в областном Дворце творчества детей и молодежи. Ребят ждут теоретический и практический туры по учебным предметам «Всемирная история» и «История Беларуси». Но для гостей подготовили и насыщенную культурно-развлекательную программу. Так, учащиеся посетят театр кукол, гродненские замки, побывают на факультете истории, коммуникации и туризма в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:

Яны пойдуць у масы, будуць працаваць, можа быць, на абсалютна іншых месцах, у іншых прафесіях і несці той светач гістарычнай праўды, які зараз вельмі-вельмі неабходны нашай дзяржаве, нашаму грамадству. У нас будзе, яна ўжо ёсць, і яшчэ будзе надалей моцная база, гістарычная база, якая будзе супрацьстаяць фальсіфікацыям ці тым спробам фальсіфікацыі, якія перыядычна мы бачым.

Галина Давидовская, уполномоченный представитель Министерства образования на заключительном этапе республиканской олимпиады по истории:

Гродно – город, наверное, не зря стал городом для историков, потому что город с историческими традициями, с исторической аурой очень важной, и поэтому мы рады, что олимпиада по истории проходит именно здесь.