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В Гродно проходит заключительный этап республиканской олимпиады по истории

26 марта 2024 11:28
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Каникулы начались, но учеба продолжается. Заключительные этапы республиканских предметных олимпиад проходят в Беларуси. Юных историков со всей страны, а это более 70 учащихся со всех регионов и Минска, принимает город Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа рассчитана на пять дней.

В Гродно проходит заключительный этап республиканской олимпиады по истории-1

Торжественное открытие состоялось в областном Дворце творчества детей и молодежи. Ребят ждут теоретический и практический туры по учебным предметам «Всемирная история» и «История Беларуси». Но для гостей подготовили и насыщенную культурно-развлекательную программу. Так, учащиеся посетят театр кукол, гродненские замки, побывают на факультете истории, коммуникации и туризма в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.

В Гродно проходит заключительный этап республиканской олимпиады по истории-4

Станислав Черепко, декан факультета истории и межкультурных коммуникаций Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
Яны пойдуць у масы, будуць працаваць, можа быць, на абсалютна іншых месцах, у іншых прафесіях і несці той светач гістарычнай праўды, які зараз вельмі-вельмі неабходны нашай дзяржаве, нашаму грамадству. У нас будзе, яна ўжо ёсць, і яшчэ будзе надалей моцная база, гістарычная база, якая будзе супрацьстаяць фальсіфікацыям ці тым спробам фальсіфікацыі, якія перыядычна мы бачым.

В Гродно проходит заключительный этап республиканской олимпиады по истории-7

Галина Давидовская, уполномоченный представитель Министерства образования на заключительном этапе республиканской олимпиады по истории:
Гродно город, наверное, не зря стал городом для историков, потому что город с историческими традициями, с исторической аурой очень важной, и поэтому мы рады, что олимпиада по истории проходит именно здесь.

В Гродно проходит заключительный этап республиканской олимпиады по истории-10

Оценивать знания ребят будут представители региональных и республиканских вузов. Итоги олимпиады подведут 29 марта.

# Образование в Беларуси # общество # Станислав Черепко

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