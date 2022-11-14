Посетителям Воложинского социального центра напомнили о бережном отношении к зрению

Новости Беларуси. В Воложинском территориальном центре социального обслуживания населения напомнили через интерактивный квест, что нужно беречь зрение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В нем приняли участие люди с инвалидностью и граждане пожилого возраста. Программа состояла из двух частей: теория и практика. Собравшиеся смогли больше узнать о создателе шрифта для незрячих людей Луи Брайле. А также познакомиться с особенностями этой системы письма и чтения. А чтобы понять ощущения незрячих людей, каждый присутствующий примерял темную повязку на глаза. А затем по вкусовым характеристикам нужно было определить различные пищевые продукты.

Татьяна Окушко, заведующая отделением дневного пребывания Воложинского территориального центра социального обслуживания населения:

К каждому празднику какое-то мероприятие. В течение года у нас проводилось несколько межрегиональных мероприятий, одно из них – межрегиональный веломарафон. К нам приезжали люди с инвалидностью из других центров, в частности Столбцовский и Молодечненский ТЦСОН. Принимаем активное участие сами в тех мероприятиях, куда нас приглашают. Это и соревнования по шашкам, спортивные мероприятия, различные спортландии, организовываем сами культурно-массовые мероприятия, совместно с Ивенецким домом-интернатом, с ребятами из коррекционного центра.