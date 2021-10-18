Отработка антитеррористической операции. ОДКБ проводит учения в Таджикистане на границе с Афганистаном

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба ОДКБ:

Задача переда нами поставлена главами государств – максимально совершенствовать выучку, вопросы управления, развивать взаимодействие между группировками государств – членов организаций и всестороннего обеспечения. В связи с этим мы приняли решение в 2021 году провести учения под единым замыслом и планом не только непосредственно коллективными силами оперативного реагирования, но и выделили в этих учениях (и проводим одновременно) по вопросам организации разведки силами и средствами разведки, в интересах, опять же, действий коллективных сил оперативного реагирования. «Эшелон» – это по вопросам материально-технического обеспечения выполнения этих всех поставленных задач.