Отработка антитеррористической операции. ОДКБ проводит учения в Таджикистане на границе с Афганистаном

Более 4 000 военнослужащих и 500 единиц техники. В Таджикистане группировка войск коллективных сил ОДКБ приступила к отработке антитеррористической операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 4 000 военнослужащих и 500 единиц техники. В Таджикистане группировка войск коллективных сил ОДКБ приступила к отработке антитеррористической операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От нашей страны в учении принимают участие около 220 военнослужащих, а также представители МЧС и внутренних войск МВД. Цель учения – локализация приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства – члена ОДКБ боевиков международных террористических организаций.
Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба ОДКБ:
Задача переда нами поставлена главами государств – максимально совершенствовать выучку, вопросы управления, развивать взаимодействие между группировками государств – членов организаций и всестороннего обеспечения. В связи с этим мы приняли решение в 2021 году провести учения под единым замыслом и планом не только непосредственно коллективными силами оперативного реагирования, но и выделили в этих учениях (и проводим одновременно) по вопросам организации разведки силами и средствами разведки, в интересах, опять же, действий коллективных сил оперативного реагирования. «Эшелон» – это по вопросам материально-технического обеспечения выполнения этих всех поставленных задач.
«Боевое братство» – совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ, состоит сразу из нескольких составных частей: «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие».