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Александр Лукашенко проведёт большое совещание по ситуации с коронавирусом 19 октября

18 октября 2021 13:57
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Новости Беларуси. Большое совещание по ситуации с COVID-19 в Беларуси состоится 19 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко проведёт большое совещание по ситуации с коронавирусом 19 октября -1

Telegram-канал «Пул Первого» отмечает, что оно станет началом анонсированной ранее главой государства соответствующей тематической недели. Предстоит подробный анализ обстановки в каждом из регионов. По видеосвязи прозвучат доклады губернаторов. В областные студии пригласят и всех ответственных за медицину. Прозвучит и общая оценка обстановки от Минздрава. Его руководство, уполномоченные по регионам, специалисты и эксперты также приглашены во Дворец Независимости.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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