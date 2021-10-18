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Более 300 контролёров следят за соблюдением масочного режима в транспорте

18 октября 2021 14:03
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Новости Беларуси. В Минске свыше 300 контролеров следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Более 300 контролёров следят за соблюдением масочного режима в транспорте-1

Теперь ревизоры проверяют не только наличие билетов, но и напоминают пассажирам о средствах защиты. Если человек не использует маску, то контролеры предлагают ее надеть, а в случае отказа могут попросить покинуть салон транспортного средства. Контролеры отмечают, что таких случаев немного. В основном минчане понимают всю ответственность.  

Более 300 контролёров следят за соблюдением масочного режима в транспорте-4

Виктория Ермонина, контролер пассажирского транспорта:
Помимо проверки полноты оплаты проверяем соблюдение масочного режима. Пассажиры всегда слушают, надевают масочки. У меня имеется с собой несколько масок, и, если пассажир забыл маску, естественно, я могу предоставить помощь. Конфликтных случаев не возникало, все проходит хорошо.  

Более 300 контролёров следят за соблюдением масочного режима в транспорте-7

Такие же требования действуют и под землей. В метрополитене и в подвижных составах висят плакаты с правилами санитарно-эпидемиологических мер, а сотрудники подземки ежедневно напоминают минчанам о масках.  

# Коронавирус # общество # Виктория Ермонина # Фотофакт

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