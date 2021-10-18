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Чтобы напомнить людям о правилах безопасности. В Слуцке появились брендированные остановки МЧС

18 октября 2021 14:02
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Новости Беларуси. Брендированные остановки в стилистике МЧС теперь появились и в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего таких объектов четыре.  

Чтобы напомнить людям о правилах безопасности. В Слуцке появились брендированные остановки МЧС-1

Идея таким образом обучать людей безопасности в Минской области пришла около года назад. Брендирование остановок – один из наиболее эффективных и красочных видов наружной рекламы. Ежегодно огромное количество пассажиров пользуются общественным транспортом. В Слуцке для нанесения полезной и подробной информации выбрали остановки в новых микрорайонах, где проживает большое количество семей с детьми и молодежь.  

Чтобы напомнить людям о правилах безопасности. В Слуцке появились брендированные остановки МЧС-4

Виталий Ильючик, начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:  
Остановочные пункты тоже напоминают всем жителям Слуцка о простейших правилах пожарной безопасности и соблюдении безопасности в быту. Мы видим плюс во всем этом, поэтому в планах у нас оборудование еще одного остановочного пункта, в также оборудование тематической детской площадки.  

Чтобы напомнить людям о правилах безопасности. В Слуцке появились брендированные остановки МЧС-7

Всего таких брендированных остановок от МЧС в Минской области 76. До конца года появится еще несколько.  

# МЧС Беларуси # общество # Виталий Ильючик # Фотофакт

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