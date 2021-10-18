Чтобы напомнить людям о правилах безопасности. В Слуцке появились брендированные остановки МЧС

Новости Беларуси. Брендированные остановки в стилистике МЧС теперь появились и в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего таких объектов четыре.

Идея таким образом обучать людей безопасности в Минской области пришла около года назад. Брендирование остановок – один из наиболее эффективных и красочных видов наружной рекламы. Ежегодно огромное количество пассажиров пользуются общественным транспортом. В Слуцке для нанесения полезной и подробной информации выбрали остановки в новых микрорайонах, где проживает большое количество семей с детьми и молодежь.

Виталий Ильючик, начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Остановочные пункты тоже напоминают всем жителям Слуцка о простейших правилах пожарной безопасности и соблюдении безопасности в быту. Мы видим плюс во всем этом, поэтому в планах у нас оборудование еще одного остановочного пункта, в также оборудование тематической детской площадки.