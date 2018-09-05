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Установили камеры видеонаблюдения, обновили казармы, столовые и клубы. В Беларуси продолжают капремонт воинских частей и соединений

05 сентября 2018 06:45
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Новости Беларуси. Капитальный ремонт частей и соединений в Вооруженных Силах Беларуси продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установили камеры видеонаблюдения, обновили казармы, столовые и клубы. В Беларуси продолжают капремонт воинских частей и соединений-1

Так, в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и специалистов модернизировали казармы, столовые и клуб. Также здесь установили современную систему видеонаблюдения.

Установили камеры видеонаблюдения, обновили казармы, столовые и клубы. В Беларуси продолжают капремонт воинских частей и соединений-4

Установили камеры видеонаблюдения, обновили казармы, столовые и клубы. В Беларуси продолжают капремонт воинских частей и соединений-6

В одной казарме в круглосуточном режиме работает порядка 64 камер. Подобные меры направлены, в первую очередь, на улучшение бытовых условий военнослужащих и повышение уровня безопасности.

Установили камеры видеонаблюдения, обновили казармы, столовые и клубы. В Беларуси продолжают капремонт воинских частей и соединений-9

Владислав Будик, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил Беларуси:
Большое внимание командованием центра уделяется материально-техническому обеспечению учебного процесса. Так, в этом году две воинские части переехали в новые казармы. Для качественного обеспечения питания военнослужащих введена в действие еще одна столовая. В ближайшее время завершится ремонт двух клубов. В сентябре мы приступим к капитальному ремонту медицинской роты и еще одной столовой.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владислав Будик # Фотофакт

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