Установили камеры видеонаблюдения, обновили казармы, столовые и клубы. В Беларуси продолжают капремонт воинских частей и соединений

Так, в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и специалистов модернизировали казармы, столовые и клуб. Также здесь установили современную систему видеонаблюдения.

В одной казарме в круглосуточном режиме работает порядка 64 камер. Подобные меры направлены, в первую очередь, на улучшение бытовых условий военнослужащих и повышение уровня безопасности.

Владислав Будик, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил Беларуси:

Большое внимание командованием центра уделяется материально-техническому обеспечению учебного процесса. Так, в этом году две воинские части переехали в новые казармы. Для качественного обеспечения питания военнослужащих введена в действие еще одна столовая. В ближайшее время завершится ремонт двух клубов. В сентябре мы приступим к капитальному ремонту медицинской роты и еще одной столовой.