Обувь Пане Коханку и оружие Рыбоньки. Какими уникальными вещами пополнилась экспозиция Несвижского замка?

Новости Беларуси. Уникальные вещи Радзивиллов вернулись в Несвижский замок. Их нашли во время исследований в крипте костела Божьего Тела в 2017 году и передали на реставрацию в Вильнюс. Из интересных экспонатов – сапоги Кароля Станислава Радзивилла по прозвищу Пане Коханку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он был одним из самых влиятельных магнатов Великого княжества Литовского. Сапоги были отреставрированы по оригинальным эскизам того времени. Специалистам пришлось потрудиться – обувь восстанавливали из 15 кусков кожи. Также был найден пояс, который могла себе позволить только шляхта, а также сабля Николая Радзивилла Рыбоньки. Интересными экспонатами являются и скапулярии.

Анна Быль, главный хранитель фондов Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Это была часть одеяния, его носили для отпущения грехов. В наших скапуляриях во время реставрации были найдены медальоны, также был найден мешочек с ладаном, со смолой – это ладонка и небольшой кусочек дерева. Мы считаем, что это какой-то сакральный предмет, который пришивался и носился вместе со скапулярием.

Всего же во время исследования шести саркофагов крипты костела Божьего Тела были найдены 99 экспонатов.