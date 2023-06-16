4 детских сада появится в Минске в 2023-м. Где ещё запланировано строительство – рассказал Артём Цуран

Новости Беларуси. Четыре детских сада построят до конца года в Минске. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время встречи с трудовым коллективом хлебозавода «Автомат», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Один из них появится ко Дню Независимости в Заводском районе.

Также на встрече обсудили транспортную сферу. В 2024 году поставлена задача завершить монтажные работы трех станций, а также электродепо «Слуцкое». Не обошли и вопросы благоустройства и озеленения. Также Артем Цуран отметил, что экономика столицы работает стабильно, а предприятия успешно находят новые рынки сбыта.

Анатолий Локтыш, директор хлебозавода «Автомат»:

Минский хлебозавод «Автомат» начал свою работу в 1940 году. Работал во время войны, сильно пострадал, потом было восстановление, и на протяжении многих-многих десятилетий завод работает в бесперебойном режиме. Ассортимент достаточно традиционный, в котором не используются добавки различного рода. То есть он узнаваемый, его любят покупатели.



Фото: сайт Мингорисполкома

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Традиционно в таких встречах информируем население о тех значимых объектах, которые в ближайшее время будут построены, реализованы в городе. Это связано не только с подарками к празднику – Дню Независимости. Как реализуются проект по обеспечению артезианской водой города, как проходит реализация одного из крупнейших транспортных проектов – строительство метрополитена, в целом состояние социальной сферы учреждений образования, здравоохранения Минска.