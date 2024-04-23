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Международный медицинский форум начинает свою работу в Минске

23 апреля 2024 06:15
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«Здравоохранение Беларуси» – международный медицинский форум начинает 23 апреля работу в столице. Специализированная выставка, обширная деловая программа в этом году приурочены к 105-летию системы здравоохранения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный медицинский форум начинает свою работу в Минске-1

На одной площадке ведущие отечественные и зарубежные производители техники и лекарственных препаратов. Более 160 экспонентов из восьми стран. Профессионалов, работающих в системе здравоохранения, собирает единое информационное и выставочное пространство, чтобы создать новые возможности продвижения инновационных продуктов. Здесь все, что направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи. Экспортоориентированная продукция также представлена.

# Медицина # общество

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