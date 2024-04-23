Особый взгляд на мир – выставку рисунков детей с аутизмом представили в Гродно

В Гродно в культурном центре «Фестивальный» представлена выставка работ детей с аутизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы разные, но мы равные» – свое понимание этой фразы раскрывают авторы. Рисунки о красоте, дружбе, любви, патриотизме и семейных ценностях. Также представлены поделки. Каждый экспонат – личное достижение детей, а также большая победа их родителей и педагогов.

Татьяна Валюкевич, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Гродно:

Цель мероприятия этого – развитие инклюзивных процессов, привлечение внимания к такой проблеме, как аутизм, к семьям, воспитывающих детей с аутизмом. Чтобы мы с вами, общество, научились принимать этих детей.

Эдгар Рэц, руководитель группы по межрегиональным и культурным связям представительства Россотрудничества в Гродно:

Россотрудничество и его представительство в городе Гродно имеет своей целью гуманитарное сотрудничество. Это как ключевая наша задача. Поэтому, безусловно, такие социальные проекты для нас очень важны и значимы.