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Особый взгляд на мир – выставку рисунков детей с аутизмом представили в Гродно

23 апреля 2024 06:30
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В Гродно в культурном центре «Фестивальный» представлена выставка работ детей с аутизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый взгляд на мир – выставку рисунков детей с аутизмом представили в Гродно-1

«Мы разные, но мы равные» – свое понимание этой фразы раскрывают авторы. Рисунки о красоте, дружбе, любви, патриотизме и семейных ценностях. Также представлены поделки. Каждый экспонат – личное достижение детей, а также большая победа их родителей и педагогов.

Особый взгляд на мир – выставку рисунков детей с аутизмом представили в Гродно-4

Татьяна Валюкевич, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Гродно:
Цель мероприятия этого – развитие инклюзивных процессов, привлечение внимания к такой проблеме, как аутизм, к семьям, воспитывающих детей с аутизмом. Чтобы мы с вами, общество, научились принимать этих детей.

Особый взгляд на мир – выставку рисунков детей с аутизмом представили в Гродно-7

Эдгар Рэц, руководитель группы по межрегиональным и культурным связям представительства Россотрудничества в Гродно:
Россотрудничество и его представительство в городе Гродно имеет своей целью гуманитарное сотрудничество. Это как ключевая наша задача. Поэтому, безусловно, такие социальные проекты для нас очень важны и значимы.

Особый взгляд на мир – выставку рисунков детей с аутизмом представили в Гродно-10

Открытие выставки прошло в инклюзивном формате. Авторы работ и ученики обычной гродненской школы подготовили концертные номера.

# Выставка # общество

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