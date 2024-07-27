Отправились в сплав по реке! Что предлагают под Борисовом любителям активного отдыха?

Васильковое море. Беларусь создана для сплавов и ярких приключений. Отец водного туризма Евгений Николаевич Якуценя знает об этом не понаслышке. 30 лет он возглавляет спортивный клуб «Каяк» в Борисове, который развивает гребной слалом и готовит чемпионов.

А для туристов команда профи разработала удивительные маршруты по рекам и озерам Синеокой. Если вы еще не пробовали лето на вкус, самое время пересесть на каяки, байдарки и сапборды.

Евгений Якуценя, руководитель спортивного клуба:

Прекрасная река Сха – просто украшение Борисова. Здесь у нас проходят тренировки, мы сплавляем туристов. Здесь живут бобры, выдры. Река интересная, много завалов, мостки, какие-то препятствия, есть перекаты.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Какие маршруты вообще самые интересные по Борисовскому району?

Евгений Якуценя:

Неплохой маршрут по Схе. Есть два варианта: двухдневный от деревни Павловцы, есть однодневные – двухчасовой, трехчасовой. В общем, на любой вкус тут маршрутов.