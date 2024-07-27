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Более 62,5 тыс. рублей выплатили соцслужбы пострадавшим от непогоды

27 июля 2024 12:06
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Более 62,5 тысячи рублей выплатили социальные службы пострадавшим от непогоды. В первую очередь материальную поддержку получили одинокие пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 62,5 тыс. рублей выплатили соцслужбы пострадавшим от непогоды-1

Это около 280 человек. За единовременным пособием обращаются в территориальные центры социального обслуживания населения. Они сейчас перешли на усиленный режим работы для решения координационных вопросов своих подопечных. Только в Гомеле социальные работники почти за две недели встретились с жителями более чем 4 тысяч домов.

Более 62,5 тыс. рублей выплатили соцслужбы пострадавшим от непогоды-4

Юлия Кадол, директор центра социального обслуживания населения Советского района Гомеля:
Когда случился ураган, наши работники не остались в стороне. И в первый же день мы вышли по частному сектору, стали обследовать домовладения и предлагать людям нашу помощь. На сегодня помощь получили более 20 человек. Это материальная помощь. Возможно, что это не везде и всегда большая, но в любом случае это поддержка: и денежная, и моральная.

Более 62,5 тыс. рублей выплатили соцслужбы пострадавшим от непогоды-7

Дом Натальи Бруенковой оказался в эпицентре непогоды. Удар стихии был настолько мощный, что жилье осталось практически без крыши. Листы шифера буквально кружили по воздуху. Град изрешетил фронтон и железный забор. На помощь пенсионерке тут же пришли соседи и родственники, подоспели и социальные службы. Работы еще много, но новая кровля уже есть.

Более 62,5 тыс. рублей выплатили соцслужбы пострадавшим от непогоды-10

Наталья Бруенкова, жительница Гомеля:
Страховку ждем, социальная служба помогла. Надо фронтоны делать, заборы и вывозить деревья, шифер. Спасибо службе спасения, администрации Советского района и губернатору, что создали какой-то закон, чтобы людям помочь.

Строительные бригады в Гомельской области повсеместно ремонтируют крыши и хозпостройки. Они будут работать до полного восстановления всех пострадавших объектов.

# Природные катаклизмы # общество

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