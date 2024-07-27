«Действительно крутой праздник». В парке Горького с размахом отмечают День пожарной службы

Праздник мужественных и сильных духом. В центре Минска проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожарной службы. Масштабные гуляния развернулись в парке Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для гостей организована обширная развлекательная программа. Их знакомят с последними достижениями МЧС: аварийно-спасательной техникой, одеждой и оборудованием. На акватории Свислочи зрителям представили парад плавсредств. Больше всего интересного представлено для детей. С непростой профессией пожарного их знакомят в форме интерактивов, квестов и мастер-классов. Праздник собрал гостей со всех регионов страны.

Мы приехали из Гродно, приехали в парк на отдых с ребенком. Мы попали на этот праздник, ходим, смотрим. Все хорошо, на высшем уровне.

Мы приехали из Могилева. Это очень здорово, интересно, что можно всей семьей прийти, для детей очень много развлечений. Поэтому очень здорово, что такие мероприятия проходят. Конечно, на все мероприятия всегда хочется попасть.

Решили всей семьей прийти. Очень в восторге. Это водное шоу, которое в самом начале была, вся эта техника. Сын с удовольствием сидит в каждой машине, готов «бибикать», рулить. Действительно крутой праздник для детей и взрослых.