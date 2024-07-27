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«Действительно крутой праздник». В парке Горького с размахом отмечают День пожарной службы

27 июля 2024 11:46
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Праздник мужественных и сильных духом. В центре Минска проходят мероприятия, приуроченные ко Дню пожарной службы. Масштабные гуляния развернулись в парке Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Действительно крутой праздник». В парке Горького с размахом отмечают День пожарной службы-1

Для гостей организована обширная развлекательная программа. Их знакомят с последними достижениями МЧС: аварийно-спасательной техникой, одеждой и оборудованием. На акватории Свислочи зрителям представили парад плавсредств. Больше всего интересного представлено для детей. С непростой профессией пожарного их знакомят в форме интерактивов, квестов и мастер-классов. Праздник собрал гостей со всех регионов страны.

«Действительно крутой праздник». В парке Горького с размахом отмечают День пожарной службы-4

Мы приехали из Гродно, приехали в парк на отдых с ребенком. Мы попали на этот праздник, ходим, смотрим. Все хорошо, на высшем уровне.

«Действительно крутой праздник». В парке Горького с размахом отмечают День пожарной службы-7

Мы приехали из Могилева. Это очень здорово, интересно, что можно всей семьей прийти, для детей очень много развлечений. Поэтому очень здорово, что такие мероприятия проходят. Конечно, на все мероприятия всегда хочется попасть.

«Действительно крутой праздник». В парке Горького с размахом отмечают День пожарной службы-10

Решили всей семьей прийти. Очень в восторге. Это водное шоу, которое в самом начале была, вся эта техника. Сын с удовольствием сидит в каждой машине, готов «бибикать», рулить. Действительно крутой праздник для детей и взрослых.

«Действительно крутой праздник». В парке Горького с размахом отмечают День пожарной службы-13

В этом году пожарной службе Беларуси исполнился 171 год. В год 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков празднования начали с возложения цветов и венков к монументу на площади Победы. Память героев почтили минутой молчания.

# МЧС Беларуси # общество

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