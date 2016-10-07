Мониторы-гиды установят во всех автобусах 1 и 100 маршрутов

Новости Беларуси. Минская транспортная система стала мобильнее. Электронный гид теперь стал попутчиком пассажира. Умная вещь как хороший помощник: схематично проложит путь, подскажет курсы валют и покажет, где поближе пообедать и куда заглянуть за пищей духовной.
Такие мониторы-помощники планируют до конца 2016 года установить во всех автобусах 100 и 1 маршрутов.
В перспективе новшество внедрят и на других направлениях. К слову, отечественная разработка привлекла внимание не только минчан, но и гостей столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пассажиры автобусов:
Мы, минчане, тоже другой раз любим посмотреть. Потому что в силу своей занятости не успеваем следить за информацией, которая проходит. А для гостей нашей столицы это очень актуально и нужно.
Здорово, потому что раньше в метро на иностранном языке не разговаривали. А сейчас привыкли к этому. Думаю, что это хорошо и современно. И то, что появляется актуальная такая информация, это только в плюс нам.
Я считаю, что такие технологии нужны. Люди узнают больше, смогут не заблудиться в большом городе.