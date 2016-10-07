Мониторы-гиды установят во всех автобусах 1 и 100 маршрутов

Новости Беларуси. Минская транспортная система стала мобильнее. Электронный гид теперь стал попутчиком пассажира. Умная вещь как хороший помощник: схематично проложит путь, подскажет курсы валют и покажет, где поближе пообедать и куда заглянуть за пищей духовной.

Такие мониторы-помощники планируют до конца 2016 года установить во всех автобусах 100 и 1 маршрутов.

В перспективе новшество внедрят и на других направлениях. К слову, отечественная разработка привлекла внимание не только минчан, но и гостей столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пассажиры автобусов:

Мы, минчане, тоже другой раз любим посмотреть. Потому что в силу своей занятости не успеваем следить за информацией, которая проходит. А для гостей нашей столицы это очень актуально и нужно.

Здорово, потому что раньше в метро на иностранном языке не разговаривали. А сейчас привыкли к этому. Думаю, что это хорошо и современно. И то, что появляется актуальная такая информация, это только в плюс нам.