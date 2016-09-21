Отопление включат когда температура ниже 8ºС продержится 5 дней

Новости Беларуси. Еще не минус, а подготовка к отопительной кампании уже на финише. Планируется, что тепло в столичные сады, школы, больницы и жилые дома придет,

когда столбик термометра опустится ниже 8ºС и продержится в течение 5 дней.

Сейчас коммунальщики ремонтируют тепловые сети и тестируют оборудование. Специалисты заверяют, что заморозки этой зимой минчане в домах не почувствуют.

В столице уже сейчас запасаются котельным топливом. Но энергетики уже делают все возможное, чтобы подготовительные работы завершились раньше и батареи вовремя стали горячими, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.