Новости Беларуси. В Гродно с почестями перезахоронили останки свыше 1600 красноармейцев. В годы Великой Отечественной они были убиты фашистами или умерли от ран в концлагере «Шталаг 324».

На территории, где предположительно он располагался, раскопки ведутся с 2008 года. За это время поисковикам удалось обнаружить останки более четырех тысяч человек. Причем постоянно выявляются новые захоронения – фашистские войска при отступлении тщательно скрывали следы своих преступлений.

Сегодня проститься с павшими воинами приехали их потомки из Оренбургской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Крючкова, внучка красноармейца Матвея Кислинского (Россия):

Столько времени прошло. Мы уже не надеялись ни на что, потому что когда пришла похоронка, 75 лет уже. Не передать чувства, которые мы испытали: слезы радости, мы плакали и радовались, что он наконец-то нашелся, сообщили, узнали о нем.