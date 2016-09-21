Семен Шапиро рассмотрел самые актуальные вопросы жителей Березино

Новости Беларуси. Вопросы землепользования, жилищно-коммунальной сферы и транспортного сообщения рассмотрел в Березино Семен Шапиро. Особое внимание обратили на себя дела юридической плоскости.

В частности: земельный надел Елена Смоляк получила после смерти отца. В наследство женщине перешла только третья часть участка, на остальные площади которого сегодня уже претендуют ее племянники.

Ни они, ни их родители, которые являются прямыми потомками, в течение 20 лет имущество в наследство не приняли.

Несмотря на недоведенные до конца бумажные дела, закон на их стороне. Разделить удел женщина права не имеет. И рассчитывать на строительство дома и собственность на него без согласия родных пенсионерке тоже не приходится.

Алёна Смоляк, жительница Березино:

2/3 части наследства висят в воздухе. Постройки, какие были, рушатся, дом сгорел. А мы не можем построить дом, проект заказать не можем без их согласния.

Семён Шапиро, глава Миноблисполкома:

1/3, я понимаю, ваша, 2/3 должно быть у государства изъято и с аукциона продано.Через суд.

История Тамары Юсуповой вроде международного конфликта. Почти всю жизнь она прожила в Таджикистане. Работала в школе. После ухода мужа на заслуженный отдых семья военнослужащего вернулась на Родину, где женщина не первый год не может оформить пенсию.

Документы потерялись. Все запросы найти официальное подтверждение трудового стажа оказались напрасными.

Выход для Тамары Александровны теперь – ждать социальной пенсии, которую она может получить в 60 лет. Губернатор поручил разобраться в вопросе.

Тамара Юсупова, хительница агрогородка Поплавы Березинского района:

Сама делала все запросы, куда могла, туда писала. И везде отказ идёт. Друзьям звонила, они говорят: «Хорошо, мы посмотрим». Звонят и говорят: «Нет твоих документов». И всё.

Обращения по поводу дополнительных остановок и изменения маршрутов транспорта у главы области поддержки не нашли.

Действующая схема и график разработан с учетом потребностей пассажиров и проверен временем. И индивидуальные пожелания основанием для их изменения стать не могут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.